Хлеборобы Кукмора ждут старта от природы

22 Апрель 2017 | Сельское хозяйство

Местный «синоптик» Салих Шарипов из Качимира, который интересуется погодой, ведет наблюдения, спрогнозировал нынче позднюю весну. И действительно, он оказался прав. Хоть теплая весна и не спешит приходить, но толстый снежный покров на низменностях, склонах гор тает прямо на глазах. Погодные условия создают задержки в весенне-полевых работах, поэтому расслабляться не стоит, при таких погодных условиях хлеборобам придется держать узды еще короче.

Ежегодная встреча на семинар-совещании в хозяйстве «Урал» перед началом весенне-полевых работ превратилась в добрую традицию. И это, конечно, неспроста, потому, как здесь и руководителям, и специалистам хозяйств можно получить достаточно информации для изучения. Везде порядок, в работе – организованность. Успешно ведутся дела и в животноводстве, и в растениеводстве. В то же время находят возможность вести крупные строительные работы, снабжать хозяйство новой техникой, оборудованием. Оборудование только нового комбикормового цеха обошлось на сумму более 12 миллионов рублей, сказали здесь.

Если основной доход приносит животноводческая отрасль, обеспечение скота качественными кормами ложится на плечи земледельцев. Ураловцы и нынче хорошо подготовились к весенне-полевым работам. Выстроенная перед парком техника в нужный час готова выйти в поле. Говорят, что и оседлавшие «железных коней» механизаторы - мастера своего дела.

- У хозяйства «Урал» насчитывается 4400 гектаров пахотных земель. Из них 390 гектаров занимают озимые культуры, 850 гектаров – многолетние травы. 290 гектаров земли оставлено под пар, туда внесен навоз. А на остальные 2870 гектаров будут посеяны яровые культуры. Из них на 1970 гектарах планируем возделывать зерновые, а на 1950 – кормовые культуры. Также из маржинальных культур будут засеяны по 100 гектаров кукурузы на семена и рапса, на 150 гектарах – горох. Урожай каждой культуры в разные годы бывает разный, поэтому стараемся возделывать по два сорта, - сказал главный агроном хозяйства Рамиль Хабибрахманов. – Весь посевной материал был проверен в лаборатории. В настоящее время идет протравливание семян.

Исходя из изучений, проведенных им опытов, главный агроном также отметил то, что во время обработки семян ядохимикаты должны вводиться в равном объеме. У агронома работы хватает не только летом, ведь для получения высокого урожая не стоит забывать о своей специальности и зимой, необходимо проводить опыты, изучать, изыскивать.

Дополнительную подкормку озимых ураловцы проведут сначала с помощью агрегата «Туман», а затем сеялками. Для этого минеральные удобрения заготовлены в достаточном количестве. Если перевести в действующие вещества, то на один гектар приходится 95 килограммов, отметили здесь. В весенне-полевых работах всего примет участие 51 единица техники. Если погода не подведет, посевную кампанию планируют выполнить за десять дней.

- Сегодняшняя встреча прошла в форме обучения, изучения для руководителей и специалистов хозяйств. Здесь много новшеств, поэтому хотелось бы, чтобы каждый принял во внимание нужную для него информацию и использовал ее в ходе работы, - сказал глава района Сергей Димитриев, высоко оценив проделанную в хозяйстве «Урал» работу. – Впереди нас ждут большие дела. Верю, что посевную кампанию мы выполним едино, одной командой и без задержек.