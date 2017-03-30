Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут конфликтовать, Раки их поддержат

21 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут конфликтовать, Раки их поддержат

День, когда концентрироваться на любых задачах будет легче обычного. Учеба, наука, да и вообще любой умственный труд, а также деятельность, требующая повышенной внимательности, будут особенно успешными. Вдобавок звезды наделяют повышенной работоспособностью, позволяющей при желании горы свернуть. Единственное но: день склоняет к излишней серьезности, так что чувство юмора у многих обещает быть на нуле. Этот факт вам просто необходимо учитывать в общении: неосторожное слово легко способно ранить и привести к обиде, ну а обиды могут быть очень глубокими, загладить их потом будет нелегко.

ОВЕН

Кто-то из окружающих попытается эксплуатировать сострадательность Овна. Сострадательность же, как назло, у него в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах его чувствительной души. Если вы не хотите, поддавшись благородному порыву, почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь чуть более критично относиться к слезным просьбам о помощи.

ТЕЛЕЦ

Телец весь день проведет в своем внутреннем мирке. Впрочем, этот мирок будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо бывает помечтать, заняться каким-нибудь творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше – пригласить в этот свой мирок кого-то еще, чтобы не было так одиноко.

БЛИЗНЕЦЫ

С самого утра Близнецы рискуют с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Скорее наоборот, любая мелкая проблема может захватить внимание Близнецов настолько, что покажется грандиозной проблемищей! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

РАК

Рак рискует в полной мере испытать на себе все прелести поговорки: «Охота пуще неволи». Какие-то его интересы (совсем не обязательно важные) увлекут его настолько, что он забудет обо всем остальном. Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Рак. Велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Рак займется чем-либо полезным, то способен добиться прекрасных результатов!

Именинники 22 апреля:

 

Вадим

ЛЕВ

У Льва возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Льву достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную обидищу. Поддавшись этому порыву, Лев рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

ДЕВА

Деве самое время заняться накопившимися делами: ее работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше обычного, вдобавок Дева почувствует повышенную способность к концентрации внимания. В таком состоянии она способна решить многие задачи. А вот на окружающих лучше обращать внимания поменьше. У них свои дела и интересы, у Девы – свои.

ВЕСЫ

Весам легче обычного будут даваться дела, требующие кропотливого внимания и терпения. Все, что касается учебы, составления отчетов, планов, графиков и т. д., обещает радовать вас своими результатами. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви. Увы, Весам основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день.

СКОРПИОН

Скорпион может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свое оскорбленное достоинство. И неважно, есть ли у Скорпиона реальные поводы для обид, все равно мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Скорпиону настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все-таки постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж плохо.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу все свободное время лучше провести дома. А еще лучше – побыть одному или в кругу самых близких людей. В противном случае, у Стрельца то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут его и создадут благоприятный фон.

КОЗЕРОГ

Неосторожное поведение Козерога может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора, проснувшееся у Козерога. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы (а ссоры эти могут оказаться затяжными и глубокими), Козерогу придется следить за своими словами. Ну и, конечно, помнить о том, что чужие секреты нужно хранить.

Народные приметы:

 

Начав делать что-то в субботу, будете и дальше продолжать это дело по субботам.

 

Суббота — благоприятный день для отправления в дорогу и для переезда в новый дом.

 

Начав делать что-то в субботу, будете и дальше продолжать это дело по субботам.

 

Чихнешь в субботу — к исполнению желаний.

 

ВОДОЛЕЙ

Мысли Водолея будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Чтобы лишний раз не огорчаться, постарайтесь поменьше акцентироваться на негативных моментах. Даже если денег у Водолея действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то да и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

РЫБЫ

Вот уж что не будет волновать Рыб нисколько, так это чужое мнение! Рыбы будут настолько погружены в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не смогут. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Рыб лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

ampravda


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