В Кукморе провели обучение основам компьютерной грамотности для пожилых и инвалидов

21 Апрель 2017 | новости

В рамках добровольческой акции «Весенняя неделя добра – эстафета добрых дел «ДОБРЫЙ ТАТАРСТАН» «МӘРХӘМӘТЛЕ ТАТАРСТАН» было проведено мероприятие «Доброволец в центре информации» в рамках реализации программы «Обучение основам компьютерной грамотности для пожилых и инвалидов» для двадцати трех клиентов социально реабилитационного отделения.

Целью этого мероприятия является получение дополнительного образования гражданами пожилого возраста и инвалидами, сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению, в области современных информационно-компьютерных технологий, формирование информационной компетентности как средства гражданской активности, преодоления социального одиночества, самореализации, навыков пользования Порталом государственных услуг.

В наше время активно развивается образование для людей, достигших пенсионного возраста. Для них организуются разнообразные курсы и даже создаются специальные университеты. В социально реабилитационном отделении «Наз» комплексного центра социального обслуживания населения «Тылсым» с 2017 года разработана и реализуется программа «Обучение основам компьютерной грамотности для пожилых и инвалидов».

Знакомство с компьютером существенно меняет к лучшему жизнь пенсионеров, позволяя ориентироваться в современном мире, открывая новые пространства для общения и технологические возможности, облегчающие быт. В подобных программах заинтересовано и государство – увеличение числа людей, способных, например, пользоваться ресурсом электронного правительства, снижает нагрузку на многофункциональные центры.

Пожилые люди и инвалиды приняли активное участие и проявили большую заинтересованность к происходящему.