Хозяева услышали писк, доносящейся из бетонной стены. Спасатели поняли, что у них мало времени…

21 Апрель 2017 | новости Печать

Хозяева услышали писк, доносящейся из бетонной стены. Спасатели поняли, что у них мало времени…

Аризонская служба по спасению животных пришла на помощь крохотному котёнку, который умудрился застрять в поистине необычном месте. Его тихое мяуканье едва было слышно, но в конечном итоге спасатели осознали, что звуки доносятся от стены.

Хозяева дома вызвали техника неотложной помощи животным Энди Гэлло, как только услышали кроткое мяуканье. Энди предположил, что мама котёнка, должно быть, перетаскивала своё потомство на чердак, но один из детёнышей соскользнул вниз по стене и остался позади неё.

“Это была одна из самых сложных моих спасательных операций. Я с ужасом осознал, что мне придётся не только прорезать стену из гипсокартона, но и пробивать с помощью пилы бетон, чтобы спасти котёнка, — рассказал Энди журналистам. — Я знал, что должен был сделать всё возможное, чтобы спасти ему жизнь”.


Наконец-то спасателю удалось прорваться сквозь стену и вытащить крошечного котёнка, которого позже назвали Гевин. Он был весь в пыли, но как только Гэлло взял его в руки, котёнок сразу же начал мурлыкать. В ближайшее время его предстоит кормить из бутылочки каждые 2–3 часа, но как только он немного окрепнет, Гевина отдадут новым хозяевам.


Как хорошо, что этому малышу вовремя пришли на помощь, а поступок спасателя не может не вызывать восхищения!

http://saby-rt.ru


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