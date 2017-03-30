В Кукморе прошла операция «Автобус»

21 Апрель 2017 | ГИБДД сообщает

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозок пассажиров, в Кукморе прошла оперативно-профилактическая операция «Автобус».

В рамках операции сотрудниками Госавтоинспекции было уделено особое внимание автобусам, которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований, не соответствующих требованиям законодательства, фактам нарушения правил перевозки пассажиров.

Техническое состояние транспорта инспекторы Госавтоинспекции проверили и во время движения по маршрутам, и непосредственно перед выпуском на линию в автопредприятиях. В результате были выявлены такие нарушения, как езда без тахографа, отсутствие технического осмотра транспорта, неисправность огнетушителя, непрохождение медицинского осмотра некоторых водителей перед выездом на линию.

Всего было составлено 9 протоколов. Также к ответственности были привлечены два должностных лица за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности.