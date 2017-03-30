В аварии разбились молодожены, возвращавшиеся с отдыха (фото)

21 Апрель 2017 | новости

Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.

(Казань, 21 апреля, «Татар-информ»). Стало известно, что в легковом автомобиле, который накануне попал в страшное ДТП в Пестречинском районе, ехала семья – родители и молодая пара, которая возвращалась из свадебного путешествия, сообщают пользователи социальных сетей.

Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили мама и папа. Они направлялись домой в Воткинск, когда случилась авария.

Напомним, ИА «Татар-информ» сообщало, что ДТП произошло на 878-м километре трассы М7 накануне утром. На повороте к селу Отар-Дубровка легковушка «Шевроле» с номерами Удмуртской Республики столкнулась с фурой «Фредлайнер» с башкирскими номерами и грузовиком «ГАЗ-53». В результате аварии мужчины – водитель и пассажир легковушки, погибли на месте, две пострадавшие пассажирки «Шевроле» были госпитализированы.

Как сообщают пользователи соцсетей, позже одна из них – скончалась, за жизнь молодой женщины борются врачи.