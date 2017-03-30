В Кукморе начались весенне-полевые работы

В Республике

Рустам Минниханов встретился с замглавы администрации Президента РФ Магомедсаламом Магомедовым

Магомедсалам Магомедов выразил уверенность в том, что Татарстан вскоре станет центром туризма в стране.

14:20 21.04.2017 Магомедсалам Магомедов выразил уверенность в том, что Татарстан вскоре станет центром туризма в стране.

Видео: В «УАЗе», загоревшемся после аварии в Лаишевском районе, взорвался газовый баллон

За рулем «УАЗа» находилась 42-летняя жительница Чистополя.

14:13 21.04.2017 За рулем «УАЗа» находилась 42-летняя жительница Чистополя.

ГИБДД: Заявок о ДТП в Казани вчера было, как в хорошую зимнюю стужу

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.

13:38 21.04.2017 За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.

В Буинском районе появится новое здание бюро медико-социальной экспертизы

В течение 2017 года в здании будет проведен капитальный ремонт, в ходе которого в бюро создадут все условия для маломобильных групп населения.

13:00 21.04.2017 В течение 2017 года в здании будет проведен капитальный ремонт, в ходе которого в бюро создадут все условия для маломобильных групп населения.

На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США

Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

11:45 21.04.2017 Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.

Команда #БезГраниц научила жителей Казани языку жестов

Участники проекта обучали жителей фразе «Я тебя люблю», а также другим фразам на языке жестов.

12:52 21.04.2017 Участники проекта обучали жителей фразе «Я тебя люблю», а также другим фразам на языке жестов.

Фарид Бикчантаев: «Ни один татарский курс не обходится без пьес Туфана Миннуллина»

В театре Камала сегодня завершается показ дипломных спектаклей студентов КазГИК.

12:44 21.04.2017 В театре Камала сегодня завершается показ дипломных спектаклей студентов КазГИК.

Жители Альметьевска собрали трехколесный велосипед из вторичного сырья

Более 40 семейных экспонатов из отработанных материалов были представлены на эковыставке.

12:34 21.04.2017 Более 40 семейных экспонатов из отработанных материалов были представлены на эковыставке.

В Челнах на пожаре в гараже пострадал 71-летний пенсионер

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращением с огнем.

12:05 21.04.2017 Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращением с огнем.

Рустам Минниханов: «Сегодня стоит вопрос об обслуживании сельского населения на городском уровне»

В Казани начал работу форум потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации.

11:59 21.04.2017 В Казани начал работу форум потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации.

Рустам Минниханов выложил в Instagram видео автомобильного дрифт-шоу

За час видеоролик набрал более 15 тысяч просмотров.

11:43 21.04.2017 За час видеоролик набрал более 15 тысяч просмотров.

Плющенко будет обучать детей за 60 тысяч рублей в час

Перед началом занятий ребенок обязан пройти тестирование, стоимость которого составит 10 тысяч рублей.

11:35 21.04.2017 Перед началом занятий ребенок обязан пройти тестирование, стоимость которого составит 10 тысяч рублей.

Мухаметшин: Пока критически отношусь к деятельности Министерства по делам молодежи и спорту РТ

По мнению Председателя Госсовета, министерству необходимо усилить работу в молодежной политике.

11:35 21.04.2017 По мнению Председателя Госсовета, министерству необходимо усилить работу в молодежной политике.

Рустам Минниханов открыл выставку предприятий потребкооперации Центросоюза РФ

Президент Татарстана посмотрел на показательное дрифт-шоу, а также ознакомился со стендами участников выставки.

11:30 21.04.2017 Президент Татарстана посмотрел на показательное дрифт-шоу, а также ознакомился со стендами участников выставки.

В гибели 11-летней девочки в бассейне Челнов суд признал виновной учредителя центра «Афина»

В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.

11:22 21.04.2017 В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.

В сгоревшем в Лаишевском районе «УАЗе» погибла женщина-водитель

В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.

11:08 21.04.2017 В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.

На пожаре в Пестречинском районе погибли два человека

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

10:54 21.04.2017 Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Либеро «Зенита» Кротков вошел в расширенный состав сборной РФ на Мировую лигу

Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).

10:50 21.04.2017 Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).

Учреждения здравоохранения РТ получили ключи от 50 машин скорой помощи

По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.

10:42 21.04.2017 По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.

Ученые заявили об уменьшении мозга вследствие употребления газировки и сока

Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.

10:36 21.04.2017 Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.

Мухаметшин: На Съезде народов РТ хотим услышать, что беспокоит наш народ

III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.

10:21 21.04.2017 III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.

Кудрин обозначил условие подъема экономики России

«Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.

09:36 21.04.2017 «Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.

Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель «УАЗа»

ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.

09:35 21.04.2017 ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.

В Татарстане возобновилось движение автобусов на межмуниципальных маршрутах

Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.

09:27 21.04.2017 Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.

Фильм «121» Салавата Юзеева покажут на «Библионочи»

В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.

09:18 21.04.2017 В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.

В аварии в Пестречинском районе разбились молодожены, возвращавшиеся с отдыха

Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.

09:07 21.04.2017 Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.

Вкладчики, расторгнувшие договоры с «ТФБ Финанс» в пользу ТФБ, получат страховку АСВ

Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.

09:00 21.04.2017 Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.

131-летие Габдуллы Тукая отметят в Старо-Татарской слободе

На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.

08:41 21.04.2017 На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.

Обладатель «Золотой маски» Сергей Потапов поставит спектакль в Мензелинске

Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.

08:08 21.04.2017 Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.

Пиарщик питерского «Зенита»: «Мы – бизнес, который зарабатывает деньги, торгуя эмоциями»

Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.

07:42 21.04.2017 Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.