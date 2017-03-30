Нынче стоит задача пробороновать и провести дополнительную подкормку многолетних трав на площади 16 тысяч 105 гектаров и озимых культур - на 10 тысяч 351 гектаре. Весенний сев будет выполнен на 51821 гектаре, из них на 24710 гектарах будут возделываться зерновые культуры. Для весеннего сева хозяйствам всего необходимо 8 тысяч 105 тонн семян. Во многих хозяйствах был обновлен посевной материал, приобретены высококачественные семена. В настоящее время идет протравливание семян, сообщил главный агроном районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Ильдар Габбасов.
В Кукморе начались весенне-полевые работы
21 Апрель 2017 | Сельское хозяйство Печать
Во всех хозяйствах района начались весенне-полевые работы.
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В Республике
Рустам Минниханов встретился с замглавы администрации Президента РФ Магомедсаламом Магомедовым
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Магомедсалам Магомедов выразил уверенность в том, что Татарстан вскоре станет центром туризма в стране.
14:20 21.04.2017
Видео: В «УАЗе», загоревшемся после аварии в Лаишевском районе, взорвался газовый баллон
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За рулем «УАЗа» находилась 42-летняя жительница Чистополя.
14:13 21.04.2017
ГИБДД: Заявок о ДТП в Казани вчера было, как в хорошую зимнюю стужу
За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.
13:38 21.04.2017
За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано ДТП на 40 процентов больше, чем в обычную сухую погоду.
13:38 21.04.2017
В Буинском районе появится новое здание бюро медико-социальной экспертизы
В течение 2017 года в здании будет проведен капитальный ремонт, в ходе которого в бюро создадут все условия для маломобильных групп населения.
13:00 21.04.2017
В течение 2017 года в здании будет проведен капитальный ремонт, в ходе которого в бюро создадут все условия для маломобильных групп населения.
13:00 21.04.2017
На Российский венчурный форум в Татарстан приедут инвесторы из Европы и США
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Организаторы обещают участникам заманчивые перспективы.
11:45 21.04.2017
Команда #БезГраниц научила жителей Казани языку жестов
Участники проекта обучали жителей фразе «Я тебя люблю», а также другим фразам на языке жестов.
12:52 21.04.2017
Участники проекта обучали жителей фразе «Я тебя люблю», а также другим фразам на языке жестов.
12:52 21.04.2017
Фарид Бикчантаев: «Ни один татарский курс не обходится без пьес Туфана Миннуллина»
В театре Камала сегодня завершается показ дипломных спектаклей студентов КазГИК.
12:44 21.04.2017
В театре Камала сегодня завершается показ дипломных спектаклей студентов КазГИК.
12:44 21.04.2017
Жители Альметьевска собрали трехколесный велосипед из вторичного сырья
Более 40 семейных экспонатов из отработанных материалов были представлены на эковыставке.
12:34 21.04.2017
Более 40 семейных экспонатов из отработанных материалов были представлены на эковыставке.
12:34 21.04.2017
В Челнах на пожаре в гараже пострадал 71-летний пенсионер
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращением с огнем.
12:05 21.04.2017
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращением с огнем.
12:05 21.04.2017
Рустам Минниханов: «Сегодня стоит вопрос об обслуживании сельского населения на городском уровне»
В Казани начал работу форум потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации.
11:59 21.04.2017
В Казани начал работу форум потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации.
11:59 21.04.2017
Рустам Минниханов выложил в Instagram видео автомобильного дрифт-шоу
За час видеоролик набрал более 15 тысяч просмотров.
11:43 21.04.2017
За час видеоролик набрал более 15 тысяч просмотров.
11:43 21.04.2017
Плющенко будет обучать детей за 60 тысяч рублей в час
Перед началом занятий ребенок обязан пройти тестирование, стоимость которого составит 10 тысяч рублей.
11:35 21.04.2017
Перед началом занятий ребенок обязан пройти тестирование, стоимость которого составит 10 тысяч рублей.
11:35 21.04.2017
Мухаметшин: Пока критически отношусь к деятельности Министерства по делам молодежи и спорту РТ
По мнению Председателя Госсовета, министерству необходимо усилить работу в молодежной политике.
11:35 21.04.2017
По мнению Председателя Госсовета, министерству необходимо усилить работу в молодежной политике.
11:35 21.04.2017
Рустам Минниханов открыл выставку предприятий потребкооперации Центросоюза РФ
Президент Татарстана посмотрел на показательное дрифт-шоу, а также ознакомился со стендами участников выставки.
11:30 21.04.2017
Президент Татарстана посмотрел на показательное дрифт-шоу, а также ознакомился со стендами участников выставки.
11:30 21.04.2017
В гибели 11-летней девочки в бассейне Челнов суд признал виновной учредителя центра «Афина»
В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.
11:22 21.04.2017
В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.
11:22 21.04.2017
В сгоревшем в Лаишевском районе «УАЗе» погибла женщина-водитель
В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.
11:08 21.04.2017
В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.
11:08 21.04.2017
На пожаре в Пестречинском районе погибли два человека
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
10:54 21.04.2017
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
10:54 21.04.2017
Либеро «Зенита» Кротков вошел в расширенный состав сборной РФ на Мировую лигу
Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).
10:50 21.04.2017
Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).
10:50 21.04.2017
Учреждения здравоохранения РТ получили ключи от 50 машин скорой помощи
По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.
10:42 21.04.2017
По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.
10:42 21.04.2017
Ученые заявили об уменьшении мозга вследствие употребления газировки и сока
Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.
10:36 21.04.2017
Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.
10:36 21.04.2017
Мухаметшин: На Съезде народов РТ хотим услышать, что беспокоит наш народ
III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.
10:21 21.04.2017
III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.
10:21 21.04.2017
Кудрин обозначил условие подъема экономики России
«Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.
09:36 21.04.2017
«Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.
09:36 21.04.2017
Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель «УАЗа»
ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.
09:35 21.04.2017
ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.
09:35 21.04.2017
В Татарстане возобновилось движение автобусов на межмуниципальных маршрутах
Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.
09:27 21.04.2017
Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.
09:27 21.04.2017
Фильм «121» Салавата Юзеева покажут на «Библионочи»
В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.
09:18 21.04.2017
В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.
09:18 21.04.2017
В аварии в Пестречинском районе разбились молодожены, возвращавшиеся с отдыха
Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.
09:07 21.04.2017
Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.
09:07 21.04.2017
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Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.
09:00 21.04.2017
Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.
09:00 21.04.2017
131-летие Габдуллы Тукая отметят в Старо-Татарской слободе
На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.
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На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.
08:41 21.04.2017
Обладатель «Золотой маски» Сергей Потапов поставит спектакль в Мензелинске
Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.
08:08 21.04.2017
Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.
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Пиарщик питерского «Зенита»: «Мы – бизнес, который зарабатывает деньги, торгуя эмоциями»
Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.
07:42 21.04.2017
Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.
07:42 21.04.2017
Стартовал конкурс на разработку бренда парка «Черное озеро» в Казани
Победитель получит 200 тыс. рублей и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка.
07:12 21.04.2017
Победитель получит 200 тыс. рублей и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка.
07:12 21.04.2017