В Кукморе спасатели помогли автоледи, которая на иномарке вылетела в кювет

21 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморе спасатели помогли автоледи, которая на иномарке вылетела в кювет

Самостоятельно выбраться автоледи не смогла, так как авто отказывалось заводиться.

В Кукморе спасатели помогли автоледи, которая на иномарке вылетела в кювет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Информация о случившемся поступила на единый номер вызова экстренных служб 112. Утром, двигаясь по объездной дороге вокруг села Шемордан, поворачивая на Кукмор, иномарка «Шевроле Лачетти», за рулем которой была 38-летняя местная жительница, вылетела в кювет. Самостоятельно выбраться автоледи не смогла, так как авто отказывалось заводиться.

Прибывшие на помощь спасатели ЗПСО №4 очистили выхлопную трубу автомобиля от набившегося в нее снега и помогли женщине завести автомобиль.


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