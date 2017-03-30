АСВ выплатит страховое возмещение по более 421 договору экс-клиентов «ТФБ Финанс»

21 Апрель 2017 | новости

Министерством экономики Республики Татарстан в рамках взаимодействия с клиентами ООО «ИК «ТФБ Финанс» были выявлены случаи расторжения договоров доверительного управления с направлением денежных средств на счета, открытые в ПАО «Татфондбанк». Об этом сообщает ИА «Татар - информ».

Из-за отсутствия информации о статусе денежных средств, возвращенных в результате расторжения договоров доверительного управления, такие граждане не могли получить страховое возмещение через банки-агенты, действующие от имени АСВ и за его счет, а также войти в реестр кредиторов.

Министерством экономики Республики Татарстан совместно с АСВ проведена работа, по результатам которой такие граждане уже сегодня имеют право получить денежные средства в пределах суммы страхового возмещения (до 1,4 млн. рублей). В настоящее время составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн. рублей.

Граждане, которые расторгали договоры доверительного управления до введения моратория на осуществление банковских операций ПАО «Татфондбанк», могут уточнить, имеется ли информация о расторгнутом ими договоре в данном реестре, а также получить дополнительную информацию о порядке действий для получения денежных средств по телефону «горячей линии» Министерства экономики Республики Татарстан (843) 524-90-90.