В Краеведческом музее прошла акция «Доброволец в центре информации», задачей которой является разъяснение гражданам о преимуществе получения услуг в электронном виде, популяризация ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
В Кукморском краеведческом музее прошла акция «Доброволец в центре информации»
21 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В гибели 11-летней девочки в бассейне Челнов суд признал виновной учредителя центра «Афина»
В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.
11:22 21.04.2017
В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.
11:22 21.04.2017
В сгоревшем в Лаишевском районе «УАЗе» погибла женщина-водитель
В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.
11:08 21.04.2017
В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.
11:08 21.04.2017
На пожаре в Пестречинском районе погибли два человека
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
10:54 21.04.2017
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
10:54 21.04.2017
Либеро «Зенита» Кротков вошел в расширенный состав сборной РФ на Мировую лигу
Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).
10:50 21.04.2017
Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).
10:50 21.04.2017
Учреждения здравоохранения РТ получили ключи от 50 машин скорой помощи
По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.
10:42 21.04.2017
По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.
10:42 21.04.2017
Ученые заявили об уменьшении мозга вследствие употребления газировки и сока
Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.
10:36 21.04.2017
Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.
10:36 21.04.2017
Мухаметшин: На Съезде народов РТ хотим услышать, что беспокоит наш народ
III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.
10:21 21.04.2017
III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.
10:21 21.04.2017
Кудрин обозначил условие подъема экономики России
«Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.
09:36 21.04.2017
«Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.
09:36 21.04.2017
Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель «УАЗа»
ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.
09:35 21.04.2017
ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.
09:35 21.04.2017
В Татарстане возобновилось движение автобусов на межмуниципальных маршрутах
Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.
09:27 21.04.2017
Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.
09:27 21.04.2017
Фильм «121» Салавата Юзеева покажут на «Библионочи»
В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.
09:18 21.04.2017
В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.
09:18 21.04.2017
В аварии в Пестречинском районе разбились молодожены, возвращавшиеся с отдыха
Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.
09:07 21.04.2017
Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.
09:07 21.04.2017
Вкладчики, расторгнувшие договоры с «ТФБ Финанс» в пользу ТФБ, получат страховку АСВ
Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.
09:00 21.04.2017
Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.
09:00 21.04.2017
131-летие Габдуллы Тукая отметят в Старо-Татарской слободе
На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.
08:41 21.04.2017
На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.
08:41 21.04.2017
Обладатель «Золотой маски» Сергей Потапов поставит спектакль в Мензелинске
Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.
08:08 21.04.2017
Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.
08:08 21.04.2017
Пиарщик питерского «Зенита»: «Мы – бизнес, который зарабатывает деньги, торгуя эмоциями»
Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.
07:42 21.04.2017
Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.
07:42 21.04.2017
Стартовал конкурс на разработку бренда парка «Черное озеро» в Казани
Победитель получит 200 тыс. рублей и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка.
07:12 21.04.2017
Победитель получит 200 тыс. рублей и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка.
07:12 21.04.2017
Буинские дошколята сделали домики для птиц
Дети присоединились к республиканской акции «#ЭКОвесна2017».
01:35 21.04.2017
Дети присоединились к республиканской акции «#ЭКОвесна2017».
01:35 21.04.2017
В селе Верхние Челны приступили к ремонту мечети
Потолок и кровля заменены, планируется построить новый минарет и расширить кухню.
23:57 20.04.2017
Потолок и кровля заменены, планируется построить новый минарет и расширить кухню.
23:57 20.04.2017
В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска»
Среди лауреатов татарстанских театров не оказалось.
23:24 20.04.2017
Среди лауреатов татарстанских театров не оказалось.
23:24 20.04.2017
Министр культуры РТ: «Культура – это не только песни и танцы»
Плановая встреча главы отрасли с работниками гуманитарных и социально-экономических кафедр состоялась в Казанском институте культуры.
23:17 20.04.2017
Плановая встреча главы отрасли с работниками гуманитарных и социально-экономических кафедр состоялась в Казанском институте культуры.
23:17 20.04.2017
Фото: На трассе в Лаишевском районе сгорел водитель одного из трех столкнувшихся автомобилей
Фура, минивэн и внедорожник загорелись сразу после столкновения.
22:48 20.04.2017
Фура, минивэн и внедорожник загорелись сразу после столкновения.
22:48 20.04.2017
Свыше 200 работникам чистопольского предприятия выплатили долги по заработной плате
Общая задолженность по зарплате в Татарстане уменьшилась на 2,6 млн рублей.
22:47 20.04.2017
Общая задолженность по зарплате в Татарстане уменьшилась на 2,6 млн рублей.
22:47 20.04.2017
Свыше ста прихожан приняли участие в уборке территории мечети в Бугульме
Бугульминские мусульмане расчистили снег, вывезли сухостой, собрали скопившийся мусор.
22:13 20.04.2017
Бугульминские мусульмане расчистили снег, вывезли сухостой, собрали скопившийся мусор.
22:13 20.04.2017
В Казани подписано соглашение между Союзом машиностроителей России и Республиканским центром крови
Стороны будут сотрудничать в развитии добровольного массового донорства крови и ее компонентов.
21:58 20.04.2017
Стороны будут сотрудничать в развитии добровольного массового донорства крови и ее компонентов.
21:58 20.04.2017
Казанский медуниверситет прошел аккредитацию Королевского колледжа Канады
На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.
21:38 20.04.2017
На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.
21:38 20.04.2017
Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в ИК-2 наркотиков в украшении
24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.
21:29 20.04.2017
24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.
21:29 20.04.2017
Эльза Фардеева: «Мне бы очень хотелось сыграть убийцу и глухонемую девушку»
Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.
21:20 20.04.2017
Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.
21:20 20.04.2017
Туристический потенциал Казани презентовали в Мадриде
Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.
20:37 20.04.2017
Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.
20:37 20.04.2017
Республиканский онкодиспансер проведет «Школу здоровья»
Мероприятие проводится для онковыздоравливающих, их родственников, друзей и близких.
20:22 20.04.2017
Мероприятие проводится для онковыздоравливающих, их родственников, друзей и близких.
20:22 20.04.2017