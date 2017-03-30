В Кукморском краеведческом музее прошла акция «Доброволец в центре информации»

В Республике

В гибели 11-летней девочки в бассейне Челнов суд признал виновной учредителя центра «Афина»

В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.

11:22 21.04.2017 В Набережночелнинском городском суде вынесен приговор по громкому уголовному делу об утонувшей в бассейне девочке.

В сгоревшем в Лаишевском районе «УАЗе» погибла женщина-водитель

В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.

11:08 21.04.2017 В настоящее время проводятся экспертизы, с целью точного установления личности погибшего водителя.

На пожаре в Пестречинском районе погибли два человека

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

10:54 21.04.2017 Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Либеро «Зенита» Кротков вошел в расширенный состав сборной РФ на Мировую лигу

Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).

10:50 21.04.2017 Опубликована заявка сборной на турнир, которая отправлена в Международную федерацию волейбола (FIVB).

Учреждения здравоохранения РТ получили ключи от 50 машин скорой помощи

По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.

10:42 21.04.2017 По словам лидера Татарстана, система здравоохранения будет поддерживаться и в дальнейшем.

Ученые заявили об уменьшении мозга вследствие употребления газировки и сока

Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.

10:36 21.04.2017 Исследование подтвердило, что диабет и прочие последствия от злоупотребления газировкой и другими напитками убивают примерно 184 тысячи человек в год.

Мухаметшин: На Съезде народов РТ хотим услышать, что беспокоит наш народ

III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.

10:21 21.04.2017 III Съезд народов Татарстана состоится 22 апреля.

Кудрин обозначил условие подъема экономики России

«Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.

09:36 21.04.2017 «Одна из крупнейших структурных проблем – большое присутствие государства», – заявил глава ЦСР.

Появилось видео аварии в Лаишевском районе, в которой сгорел водитель «УАЗа»

ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.

09:35 21.04.2017 ДТП произошло накануне вечером на трассе вблизи села Пелево в Лаишевском районе.

В Татарстане возобновилось движение автобусов на межмуниципальных маршрутах

Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.

09:27 21.04.2017 Задержек рейсов из-за погодных условий в аэропортах республики не было.

Фильм «121» Салавата Юзеева покажут на «Библионочи»

В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.

09:18 21.04.2017 В Центральной библиотеке Казани состоится юбилейный показ фильма о Габдулле Тукае.

В аварии в Пестречинском районе разбились молодожены, возвращавшиеся с отдыха

Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.

09:07 21.04.2017 Молодожены прилетели из Таиланда в аэропорт Казани, где их встретили родители, авария произошла по дороге домой.

Вкладчики, расторгнувшие договоры с «ТФБ Финанс» в пользу ТФБ, получат страховку АСВ

Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.

09:00 21.04.2017 Составлен реестр, в который включена информация о 421 расторгнутом договоре на общую сумму более 327,7 млн рублей.

131-летие Габдуллы Тукая отметят в Старо-Татарской слободе

На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.

08:41 21.04.2017 На пешеходной улице Каюма Насыри пройдет красочное театрализованное мероприятие.

Обладатель «Золотой маски» Сергей Потапов поставит спектакль в Мензелинске

Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.

08:08 21.04.2017 Постановка осуществляется на средства, выделяемые из федерального бюджета на театры малых городов Татарстана.

Пиарщик питерского «Зенита»: «Мы – бизнес, который зарабатывает деньги, торгуя эмоциями»

Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.

07:42 21.04.2017 Никита Севостьянов объяснил казанским коллегам, как заставить 15 млн болельщиков покупать и превратить две трети жителей города в футбольных фанатов.

Стартовал конкурс на разработку бренда парка «Черное озеро» в Казани

Победитель получит 200 тыс. рублей и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка.

07:12 21.04.2017 Победитель получит 200 тыс. рублей и станет официальным партнером Института развития городов Республики Татарстан в разработке нового бренда парка.

Буинские дошколята сделали домики для птиц

Дети присоединились к республиканской акции «#ЭКОвесна2017».

01:35 21.04.2017 Дети присоединились к республиканской акции «#ЭКОвесна2017».

В селе Верхние Челны приступили к ремонту мечети

Потолок и кровля заменены, планируется построить новый минарет и расширить кухню.

23:57 20.04.2017 Потолок и кровля заменены, планируется построить новый минарет и расширить кухню.

В Москве объявили лауреатов премии «Золотая маска»

Среди лауреатов татарстанских театров не оказалось.

23:24 20.04.2017 Среди лауреатов татарстанских театров не оказалось.

Министр культуры РТ: «Культура – это не только песни и танцы»

Плановая встреча главы отрасли с работниками гуманитарных и социально-экономических кафедр состоялась в Казанском институте культуры.

23:17 20.04.2017 Плановая встреча главы отрасли с работниками гуманитарных и социально-экономических кафедр состоялась в Казанском институте культуры.

Фото: На трассе в Лаишевском районе сгорел водитель одного из трех столкнувшихся автомобилей

Фура, минивэн и внедорожник загорелись сразу после столкновения.

22:48 20.04.2017 Фура, минивэн и внедорожник загорелись сразу после столкновения.

Свыше 200 работникам чистопольского предприятия выплатили долги по заработной плате

Общая задолженность по зарплате в Татарстане уменьшилась на 2,6 млн рублей.

22:47 20.04.2017 Общая задолженность по зарплате в Татарстане уменьшилась на 2,6 млн рублей.

Свыше ста прихожан приняли участие в уборке территории мечети в Бугульме

Бугульминские мусульмане расчистили снег, вывезли сухостой, собрали скопившийся мусор.

22:13 20.04.2017 Бугульминские мусульмане расчистили снег, вывезли сухостой, собрали скопившийся мусор.

В Казани подписано соглашение между Союзом машиностроителей России и Республиканским центром крови

Стороны будут сотрудничать в развитии добровольного массового донорства крови и ее компонентов.

21:58 20.04.2017 Стороны будут сотрудничать в развитии добровольного массового донорства крови и ее компонентов.

Казанский медуниверситет прошел аккредитацию Королевского колледжа Канады

На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.

21:38 20.04.2017 На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.

Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в ИК-2 наркотиков в украшении

24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.

21:29 20.04.2017 24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.

Эльза Фардеева: «Мне бы очень хотелось сыграть убийцу и глухонемую девушку»

Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.

21:20 20.04.2017 Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.

Туристический потенциал Казани презентовали в Мадриде

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.

20:37 20.04.2017 Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.