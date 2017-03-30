Для участия в работе третьего съезда народов Татарстана из Кукморского района избраны девять делегатов

21 Апрель 2017 | Тема дня Печать

Для участия в работе третьего съезда народов Татарстана из Кукморского района избраны девять делегатов

Завтра, 22 апреля, в Казани начнет свою работу третий съезд народов Татарстана, для участия в его работе из нашего района избраны девять делегатов. Какие надежды возлагаете на съезд? С таким вопросом мы обратились к делегатам.

Зумара ЗИГАНШИНА:

- Это важное мероприятие даст возможность пообщаться представителям разных национальностей, проживающих в Татарстане. Ожидаются беседы за круглым столом, связанные с сохранением языков, культурных ценностей, традиций, укреплением сотрудничества национальных обществ и конфессий. Я надеюсь, что будет уделено внимание исполнению закона о сохранении и развитии языков, потому что язык, религия, традиции и обычаи – важные факторы, благодаря которым существует нация. Мы, избранные делегаты района, будем активно участвовать в работе съезда, изучив новшества, внесем свой вклад в претворение их в жизнь. Отрадно то, что в нашем районе люди разных национальностей издавна живут одной большой дружной семьей, с этой стороны у нас проблем нет. Верю, что испытанная веками наша дружба в будущем только окрепнет.

Леонид ИСХАКОВ, председатель марийской национально-культурной автономии:

- Возьмем к примеру наше сельское поселение: хоть большинство у нас составляют марийцы и татары, всего проживают 8 национальностей. Между нами никогда не было вражды. Все праздники мы проводим вместе. Дай Бог, сохранить такие теплые отношения. Думаю, что Президент и руководство республики и впредь будут заботиться о единстве наций. Надеюсь, в деревне Старая Кня будет построен, а в Княгоре обновлен клуб: ведь для приезжающей на выходные молодежи нужны места для развлечений. Я обеспокоен тем, что фермы в деревнях Чигайка, Княгор, Старая Кня, Красный Октябрь прекратили свою деятельность, тем самым сократились рабочие места, молодежь уезжает на сторону, рождаемость падает, тревожно за будущее Кукморских марийцев. Надеюсь, что на съезде народов Татарстана такого рода вопросы не останутся в стороне.

Виталий СЕМЕНОВ, председатель удмуртской  национально-культурной автономии:

- Отрадно, что многие национальные вопросы в наше время рассматриваются на государственном уровне. Очень важно, чтобы слова с высоких трибун получили импульс развития. Нас, как представителей удмуртской диаспоры в Кукморском районе, прежде всего волнуют вопросы, касающиеся сохранения самобытности нашего языка и культуры. Тревожным является факт небрежного отношения к родному слову, конкретно - обрусение удмуртских детей. Считаю, что ситуацию можно исправить, подкорректировав закон о сохранении родного языка на государственном уровне.

Также мы рады тому, что в газете «Трудовая слава» периодически выходит страничка на удмуртском языке «Вамыш». Было бы здорово, если бы возобновились передачи на радио «Голос Кукмора», вещающие на нашем родном языке.

Члены «Русского общества» Кукморского района:

- От съезда мы ждем дальнейшего существенного влияния на стабильное развитие межэтнических отношений.  В Республике Татарстан издавна сложились толерантные отношения  между представителями разных народов. Хотелось бы их сохранить в будущем, не допустить разжигания конфликтов. Кроме того, мы надеемся на расширение возможности культурного и просветительского развития через интернет и средства массовой информации, создания православных школ в районах.

 


Беседу провела Гульзифар МИНИХАНОВА


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