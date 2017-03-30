В детсаду Кукморского района выявлены нарушения по качеству пищевых продуктов

21 Апрель 2017 | новости

В детском саду села Адаево крупы хранились без маркировочных ярлыков.

Специалисты Управления Россельхознадзора по РТ провели проверку детского сада в селе Адаево Кукморского района Татарстана. Они выявили нарушение законодательства в сфере качества зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, крупа перловая, пшено, манная, рисовая и пшеничная крупы хранились без маркировочных ярлыков. «Отсутствие маркировочного знака не позволяет идентифицировать конкретную партию продукции, так как отсутствует информация о дате изготовления, сроке хранения крупы, наименовании и местонахождении изготовителя», – пояснили в управлении.

В отношении заведующей детским садом составлен протокол об административном правонарушении, также выдано предписание об устранении нарушений.

Татар-информ