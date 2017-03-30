В Кукморе посадка деревьев превратилась в добрую традицию

21 Апрель 2017 | Тема дня Печать

В Кукморе посадка деревьев превратилась в добрую традицию

Посадка деревьев  весной и осенью превратилась в добрую традицию. В это благое дело, озеленение окружающей среды, вносят вклад учащиеся школ, работники организаций и предприятий и даже пожилые жители. Опытные садоводы апрель-май месяцы считают самым подходящим временем для посадки саженцев деревьев. Не намек ли это на то, что пора приступить к работе?!

- Осенью вдоль дорог улиц поселка, в Ленинском саду было посажено  520 саженцев липы, около тысячи кустарников спиреи, привезенных из Казанского питомника. В мае планируем продолжить эту работу вновь, - говорит руководитель организации «Чистый город» Фирдаиль Шарипов. – Для пересаживания больших деревьев приобрели специальный агрегат, будем его использовать.

Сотрудники Кукморского лесничества умело воспользовались продолжительной хорошей погодой прошлой осенью.  В общей сложности было посажено 800 тысяч саженцев ели, сосны и березы, в том числе в лесных зонах – на 10 гектарах, защитные лесные насаждения - на 228 гектарах, на крутых склонах, негодных для земледелия местах, в оврагах.

- Ежегодно саженцы привозим из селекционно-семеноводческого центра Сабинского района. Так как у них закрытая корневая система, все они хорошего качества: не прижиться могут всего лишь несколько саженцев ели или сосны. Для устойчивости к погодным условиям деревья всегда сажаем, чередуя хвойные и лиственные, - говорит мастер Кукморского лесничества Ильфат Ибрагимов. – Работа и весной не прекращается. Сначала прозимовавшие под толстым слоем снега деревца мы осматриваем, слабых обновляем. Специальный трактор террасирует склоны гор, готовит почву для саженцев. Летом мы вырубили растущие вдоль дорог тополя, а их небольшие ветки посадили в питомники для укоренения. С осени 50 тысяч саженцев оставили под снегом на участках территорий Урясьбашского и Почкучукского сельских поселений. Когда снег полностью растает, начнем их выкапывать.

А вот лубянцам, живущим в окружении леса, за саженцами далеко идти не приходится.

- У нас есть питомник площадью 6,5 гектаров. Там всего выращиваются  более 20 видов саженцев хвойных и лиственных деревьев. Бригада под руководством мастера Владимира Кошеварова с ранней весны и до поздней осени усердно работает в питомнике, за ростками деревьев ухаживают, как за малыми детьми. Во время практики им помогают студенты, - говорит директор Лубянского лесотехнического колледжа Афанасий Данилов. – В распоряжение колледжа выделено около 13 тысяч гектаров леса для пользования и ухода. Ежегодно согласно проекта на 35 гектарах, подготовив и вспахав землю, сажаем деревья. Если посчитать, что приблизительно на один гектар требуется около 3200 саженцев, стараниями студентов и преподавателей колледжа в лесу сажаются 112 тысяч молодых деревьев.

Весной и осенью студенты колледжа сажают много деревьев на обочинах дорог Лубян, берегах. Но среди жителей есть те, которые ломают верхушки саженцев, тем самым уничтожают труд молодых ребят.

- У некоторых людей, действительно, воспитание хромает. Если уж сам ничего не делаешь, то хотя бы нужно уважать труд других… Как говорится,  срубил одно, посади два. В день посадки деревьев мы стараемся к этому делу привлечь всех жителей села. Школе, детским садам, больным людям бесплатно раздаем саженцы. Для тех, кто хочет их купить, цены у нас недорогие, - говорит Афанасий Данилов. – Так как нынче весна запаздывает, саженцы питомника можно будет выкопать только в конце апреля. Время посадки также зависит от погодных условий. Самое главное: саженцы деревьев и кустарников нужно успеть посадить до начала периода произрастания. Всероссийский день посадки деревьев нынче назначен на 14 мая. До этого времени еще много, поэтому собираемся коллективно поработать.

Рашит МИНЕГАЛИЕВ, садовод-любитель:

- Растительность лишней не бывает – сколько ни посадишь, все на пользу. Три года назад мы с сельчанами заложили основание Нурмабашского фруктово-ягодного сада, который находится на окраине деревни на площади 0,5 гектаров, и посадили там 20 саженцев яблонь, около 200 вишни, сливы, смородины, терна, крыжовника, боярышника, калины, лесного ореха, рябины, липы, ели, кустарники декоративной розы.

Я издавна люблю возиться в огороде. Исходя из своего опыта, хотелось бы дать несколько советов жителям нашего района. Плодовые деревья, обычно, сажают весной. Покупать саженцы нужно только в питомниках или специальных торговых точках, имеющие сертификаты, и выбирать стоит не экзотические виды, а районизированные культуры. У многих в саду растет малина. Пришло время развязывать ее кусты. Также смородину следует обработать жидким раствором медного купороса. 


Алсу ИДРИСОВА


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