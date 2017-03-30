Заботливая мама оставляет ребенка с племянницей. Минуты спустя она получает эту фотографию

Оставлять ребенка с кем-либо очень сложно. Будут ли другие внимательно следить за Вашей малышкой? Будут ли они так же внимательными, как и Вы?

Миллион других вопросов проходит на ум, прежде чем в конечном итоге родители оставляют ребенка под присмотром няни, друга или члена семьи! Именно эти чувствовала Клаудия Сорхайдо, когда она выбежала из дома на пару минут и оставила свою племянницу Дж’Анн со своей девочкой, Авой.

Клаудия только собиралась ненадолго отлучиться — но каждый миг вдалеке от Авы был похож нечто жуткое! Она не могла избавиться от ощущения, что что-то не так. Затем зазвонил телефон обеспокоенной матери. Это были фотографии малышки и Дж’Анн, она потрясла ее до глубины души … Клаудия поделилась фотографией, отправленной Дж’Анн, и написала это на странице в Facebook:

«Так как мне пришлось покинуть дом, я заранее попросила свою племянницу присмотреть за малышкой Авой. Несколько минут спустя я получила сообщение, в котором говорилось, что Дж’Анн хотела сделать бутерброд, но не хотела отпускать Аву, и никак иначе не могла сделать это … Господь послал идею, это было ее решением. Не могу в это поверить! Креативность в лучшем своем проявлении!» Прислушиваясь к указаниям своей тети, которая велела ей не упускать Аву из виду, Джейн поместила девочку в свои шорты! Это стало отличным местом для малышки, Ава буквально всегда была рядом с Дж’Анной (ну, или спереди).

Клаудия не могла не растрогаться, когда увидела фото. Было ясно, что Дж’Анн со всей серьезностью выполняет свои обязанности и присматривает за малышкой, как и велела Клаудия!