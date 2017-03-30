Что может рассказать о вас поза, в которой вы сидите?

20 Апрель 2017 | новости Печать

Что может рассказать о вас поза, в которой вы сидите?

По словам психологов, которые изучают «язык тела», любая принимаемая человеком поза многое говорит о его намерениях.
Дело в том, что мы принимаем ту или иную позу подсознательно, почти не отдавая себе в этом отчёта. И именно через подсознание проявляются наши скрытые глубинные инстинкты и желания.

Например, вот что можно определить по тому, как человек располагает ноги в позе сидя:

A. Носки вместе, пятки врозь.

Подчас люди, предпочитающие сидеть в такой позе, старательно не замечают проблем, руководствуясь принципом «Если накрыться одеялом с головой, то чудовище уйдёт», и верят, что всё наладится само собой.
Иногда такой подход срабатывает — и тогда они ликуют, а иногда даёт сбой — в этом случае проблемы обычно перекладываются на чужие плечи.

С этими особами очень легко общаться, они не «вязкие» — способны быстро переключаться, крайне редко «пережёвывают» одну и ту же мысль в течение дня. Они очень креативны, очаровательны, чуточку инфантильны и немного взбалмошны.

Такие люди зачастую сначала говорят, а потом думают о том, что сказали.

B. Нога закинута на ногу.

Люди, выбирающие эту позу, мечтательны, обладают хорошо развитым воображением и любят сослагательное наклонение: «Ах если бы!..»

Среди этих особ частенько попадаются те, кого называют «душой компании», с ними редко бывает скучно — они постоянно генерируют новые, порой сумасшедшие, идеи.

Такие люди обожают путешествовать и легко обзаводятся новыми знакомствами. Они чем-то напоминают шкатулку, из которой выпрыгивает чёртик, когда её открывают.

Вряд ли они станут терпеливо дожидаться понедельника или нового года, чтобы начать жизнь с чистого листа. Зачем — ведь можно начать немедленно!

В мгновение ока сменить имидж, партнёра, сферу деятельности , город или даже страну проживания — для них в порядке вещей.

C. Пятки вместе, носки врозь.

Люди, которые ставят ноги таким образом, больше других знают о том, каким должен быть настоящий комфорт. Они, может быть, и не станут устраивать на выходных шопинг-марафон в надежде создать идеальный имидж, но зато способны потратить массу времени на то, чтобы выбрать новый парфюм или крем.

Их отношения с одеждой и вещами бывают очень сложными — в этом плане эти особы очень капризны и избирательны.

Довольно часто их окружают так называемый «бардак» и «хаос» — но в том, что остальным кажется беспорядком, существует некая логическая система: любая нужная вещь может быть найдена хозяином с закрытыми глазами.

Их «слабое звено» — неумение концентрироваться на чём-то одном. Они довольно долго сосредотачиваются и так же легко отвлекаются от темы.

D. Ноги вместе.

Люди, предпочитающие сидеть именно в такой позе, обычно не любят опаздывать сами и с трудом выносят, когда опаздывает кто-то другой.

Они рассудительны, интеллигентны, ранимы, считают, что худой мир лучше доброй ссоры и ощущают неловкость, если рядом с ними кто-то демонстрирует свои чувства на публике (и неважно, что это — страстный поцелуй или супружеские «разборки»).

Если человек любит сидеть, соединив ноги, и при этом опирается на всю ступню, то он довольно прямолинеен, открыт, может быть, чуточку резок и, скорее всего, педант по натуре.

Если же в этой позе он предпочитает поднимать носки туфель, опираясь на каблуки, то будьте уверены — его бронепоезд стоит на запасном пути. Такой человек хоть и выглядит сдержанной, на самом деле всегда готова дать отпор всем и каждому; мир для него — враждебная среда, а дом — своего рода убежище, крепость, за стенами которой можно спрятаться от всех невзгод.

Любое замечание в свой адрес он воспринимает как намёк на то, что с ним не всё в порядке, и мгновенно начинает контратаку.

E. Ноги в сторону.

Люди, которым нравится сидеть именно так, как правило, не слишком рвутся вступить в брак, а если и вступают, то не спешат обзаводиться потомством прежде, чем получат образование и сделают карьеру, ибо считают, что всему своё время.

Их отличает настойчивость (порой переходящая в упрямство) и целеустремлённость. Честолюбие заставляет этих людей забыть про капризы и двигаться вперёд — туда, где сбываются мечты.

Им чрезвычайно важно то, как они выглядят. Сторонним наблюдателям и невдомёк, какие усилия готовы приложить эти личности для поддержания себя в идеальной форме.

В глубине души, где-то очень глубоко они чуточку не уверены в себе, поэтому зачастую принимают критику (пусть даже самую конструктивную и дружелюбную) в штыки.

В мире чудес

 


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