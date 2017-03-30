Кукморский краеведческий музей посетили корреспонденты ИА «Татар-информ» (фото)

В Республике

Казанский медуниверситет прошел аккредитацию Королевского колледжа Канады

На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.

21:38 20.04.2017 На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.

Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в ИК-2 наркотиков в украшении

24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.

21:29 20.04.2017 24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.

Эльза Фардеева: «Мне бы очень хотелось сыграть убийцу и глухонемую девушку»

Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.

21:20 20.04.2017 Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.

Туристический потенциал Казани презентовали в Мадриде

Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.

20:37 20.04.2017 Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.

Республиканский онкодиспансер проведет «Школу здоровья»

Мероприятие проводится для онковыздоравливающих, их родственников, друзей и близких.

20:22 20.04.2017 Мероприятие проводится для онковыздоравливающих, их родственников, друзей и близких.

В Татарстане наказаны 500 водителей за попытку скрыть госномера

Госавтоинспекция призывает водителей к поддержанию государственных регистрационных знаков в надлежащем состоянии.

19:48 20.04.2017 Госавтоинспекция призывает водителей к поддержанию государственных регистрационных знаков в надлежащем состоянии.

В Татарстане ограничено движение междугородних автобусов и большегрузного транспорта

Временное ограничение движения транспортных средств вводится до особого распоряжения.

19:20 20.04.2017 Временное ограничение движения транспортных средств вводится до особого распоряжения.

Президент РТ о визите в провинцию Хорасан-Резави: Готовы к реализации проектов по всем направлениям

Рустам Минниханов подвел итоги рабочей поездки татарстанской делегации в одну из иранских провинций.

19:14 20.04.2017 Рустам Минниханов подвел итоги рабочей поездки татарстанской делегации в одну из иранских провинций.

Ренат Уткельбаев назначен главным врачом Пестречинской ЦРБ

Ранее Ренат Уткельбаев работал на кафедре общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.

19:10 20.04.2017 Ранее Ренат Уткельбаев работал на кафедре общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.

Кадры этнографических экспедиций конца XIX века представили в музее КФУ

В галерею вошли десятки фотокарточек с изображениями будней коренных народов Поволжья: удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, татар и русских.

19:01 20.04.2017 В галерею вошли десятки фотокарточек с изображениями будней коренных народов Поволжья: удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, татар и русских.

В селах Буинского района РТ экологи обнаружили несколько несанкционированных свалок

В Бикмуразове и Нижнем Наратбаше в ходе рейда зафиксировано восемь несанкционированных мест размещения отходов.

18:31 20.04.2017 В Бикмуразове и Нижнем Наратбаше в ходе рейда зафиксировано восемь несанкционированных мест размещения отходов.

Russian PR Week собрал в Казани самых искушенных пиарщиков России

Лекции для молодых специалистов по коммуникациям четыре дня будут читать пиар-агенты питерского «Зенита», Walt Disney Company и Black Star.

18:20 20.04.2017 Лекции для молодых специалистов по коммуникациям четыре дня будут читать пиар-агенты питерского «Зенита», Walt Disney Company и Black Star.

В Казани пройдет очередной День правовой помощи

Предыдущий День правовой помощи был организован 19 апреля.

18:14 20.04.2017 Предыдущий День правовой помощи был организован 19 апреля.

Фото: в Татарстане два человека пострадали при столкновении трех машин на трассе М7

В Высокогорском районе республики столкнулись «Сузуки», «Субару» и «Форд».

18:03 20.04.2017 В Высокогорском районе республики столкнулись «Сузуки», «Субару» и «Форд».

Рустам Минниханов в Мешхеде посетил мавзолей имама Резы

Состоялась также встреча Президента РТ с председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.

18:00 20.04.2017 Состоялась также встреча Президента РТ с председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.

В Казани после капитального ремонта открылось здание 5-й городской больницы

Переоборудование объекта культурного наследия в многопрофильный высокотехнологичный хирургический стационар обошлось в 791 млн 900 тыс. рублей.

17:27 20.04.2017 Переоборудование объекта культурного наследия в многопрофильный высокотехнологичный хирургический стационар обошлось в 791 млн 900 тыс. рублей.

Росреестр по РТ: решение о приостановке кадастрового учета можно обжаловать в апелляционной комиссии

Обжалование в судебном порядке возможно только после рассмотрения соответствующего заявления в комиссии Росреестра по РТ.

17:24 20.04.2017 Обжалование в судебном порядке возможно только после рассмотрения соответствующего заявления в комиссии Росреестра по РТ.

Фото: в Вольном Стане в Татарстане трактор вылетел в кювет

Дорожный инцидент с перевернувшимся трактором МТЗ-82 случился вблизи населенного пункта Вольный Стан в Буинском районе республики.

17:22 20.04.2017 Дорожный инцидент с перевернувшимся трактором МТЗ-82 случился вблизи населенного пункта Вольный Стан в Буинском районе республики.

В Татарстане ограничено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам

Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах не было, железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

17:16 20.04.2017 Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах не было, железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.

Видео: в Казани вспыхнул электрический столб

Непогода в Казани привела к возгоранию на столбе.

17:06 20.04.2017 Непогода в Казани привела к возгоранию на столбе.

Татарстанец осужден за мошенничество с арендованными автомобилями

В результате этих манипуляций собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.

16:40 20.04.2017 В результате этих манипуляций собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.

В Казани появился приют для оказавшихся в сложной жизненной ситуации мам и детей

Открылся единственный в Татарстане социальный дом для беременных женщин.

16:21 20.04.2017 Открылся единственный в Татарстане социальный дом для беременных женщин.

В Татарстане осуждены члены религиозной экстремистской организации

Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

16:13 20.04.2017 Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку около Мензелинска

Территория, на которой складируется мусор, не имеет санитарно-защитной зоны и не внесена в государственный реестр размещения отходов.

16:12 20.04.2017 Территория, на которой складируется мусор, не имеет санитарно-защитной зоны и не внесена в государственный реестр размещения отходов.

В Казани с начала года украли 23 велосипеда

Полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами.

15:44 20.04.2017 Полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами.

В Казани обсудят терапевтические проблемы в онкологии

В КГМА пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию терапевтической службы онкодиспансера РТ.

15:40 20.04.2017 В КГМА пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию терапевтической службы онкодиспансера РТ.

У татарстанца арестовали «КАМАЗ» за долги по алиментам

Долг жителя Сарманово по алиментным платежам составляет свыше 300 тысяч рублей.

15:29 20.04.2017 Долг жителя Сарманово по алиментным платежам составляет свыше 300 тысяч рублей.

Татьяна Ларионова: Горячая линия «Женское внимание» выполняет предупредительную функцию

Зампредседателя Госсовета РТ считает, что татарстанцам, возможно, удастся избежать ошибок благодаря вовремя заданным вопросам.

15:28 20.04.2017 Зампредседателя Госсовета РТ считает, что татарстанцам, возможно, удастся избежать ошибок благодаря вовремя заданным вопросам.

Осужденные облагораживают территории городов Татарстана

УФСИН России по РТ привлекает к работам граждан, которые осуждены по уголовным статьям без лишения свободы.

15:28 20.04.2017 УФСИН России по РТ привлекает к работам граждан, которые осуждены по уголовным статьям без лишения свободы.