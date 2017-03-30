Краеведческий музей посетили корреспонденты информационного агентства «Татар-информ». Директор музея Лябуда Давлетшина провела для них экскурс по истории города Кукмор.
Кукморский краеведческий музей посетили корреспонденты ИА «Татар-информ» (фото)
20 Апрель 2017 | новости Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
Казанский медуниверситет прошел аккредитацию Королевского колледжа Канады
На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.
21:38 20.04.2017
На сегодняшний день КГМУ – первый и единственный вуз в России и СНГ, получивший данную аккредитацию.
21:38 20.04.2017
Сотрудники УФСИН предотвратили доставку в ИК-2 наркотиков в украшении
24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.
21:29 20.04.2017
24 грамма гашиша одному из осужденных собиралась принести супруга.
21:29 20.04.2017
Эльза Фардеева: «Мне бы очень хотелось сыграть убийцу и глухонемую девушку»
Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.
21:20 20.04.2017
Юбилейный проект качаловцев «Диалоги о театре», приуроченный к 225-летию театра, завершился выступлением одной из его ведущих актрис Эльзы Фардеевой.
21:20 20.04.2017
Туристический потенциал Казани презентовали в Мадриде
Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.
20:37 20.04.2017
Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова рассказала об особенностях столицы Татарстана, отличающих ее от других туристических направлений.
20:37 20.04.2017
Республиканский онкодиспансер проведет «Школу здоровья»
Мероприятие проводится для онковыздоравливающих, их родственников, друзей и близких.
20:22 20.04.2017
Мероприятие проводится для онковыздоравливающих, их родственников, друзей и близких.
20:22 20.04.2017
В Татарстане наказаны 500 водителей за попытку скрыть госномера
Госавтоинспекция призывает водителей к поддержанию государственных регистрационных знаков в надлежащем состоянии.
19:48 20.04.2017
Госавтоинспекция призывает водителей к поддержанию государственных регистрационных знаков в надлежащем состоянии.
19:48 20.04.2017
В Татарстане ограничено движение междугородних автобусов и большегрузного транспорта
Временное ограничение движения транспортных средств вводится до особого распоряжения.
19:20 20.04.2017
Временное ограничение движения транспортных средств вводится до особого распоряжения.
19:20 20.04.2017
Президент РТ о визите в провинцию Хорасан-Резави: Готовы к реализации проектов по всем направлениям
Рустам Минниханов подвел итоги рабочей поездки татарстанской делегации в одну из иранских провинций.
19:14 20.04.2017
Рустам Минниханов подвел итоги рабочей поездки татарстанской делегации в одну из иранских провинций.
19:14 20.04.2017
Ренат Уткельбаев назначен главным врачом Пестречинской ЦРБ
Ранее Ренат Уткельбаев работал на кафедре общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.
19:10 20.04.2017
Ранее Ренат Уткельбаев работал на кафедре общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.
19:10 20.04.2017
Кадры этнографических экспедиций конца XIX века представили в музее КФУ
В галерею вошли десятки фотокарточек с изображениями будней коренных народов Поволжья: удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, татар и русских.
19:01 20.04.2017
В галерею вошли десятки фотокарточек с изображениями будней коренных народов Поволжья: удмуртов, марийцев, мордвы, чувашей, татар и русских.
19:01 20.04.2017
В селах Буинского района РТ экологи обнаружили несколько несанкционированных свалок
В Бикмуразове и Нижнем Наратбаше в ходе рейда зафиксировано восемь несанкционированных мест размещения отходов.
18:31 20.04.2017
В Бикмуразове и Нижнем Наратбаше в ходе рейда зафиксировано восемь несанкционированных мест размещения отходов.
18:31 20.04.2017
Russian PR Week собрал в Казани самых искушенных пиарщиков России
Лекции для молодых специалистов по коммуникациям четыре дня будут читать пиар-агенты питерского «Зенита», Walt Disney Company и Black Star.
18:20 20.04.2017
Лекции для молодых специалистов по коммуникациям четыре дня будут читать пиар-агенты питерского «Зенита», Walt Disney Company и Black Star.
18:20 20.04.2017
В Казани пройдет очередной День правовой помощи
Предыдущий День правовой помощи был организован 19 апреля.
18:14 20.04.2017
Предыдущий День правовой помощи был организован 19 апреля.
18:14 20.04.2017
Фото: в Татарстане два человека пострадали при столкновении трех машин на трассе М7
В Высокогорском районе республики столкнулись «Сузуки», «Субару» и «Форд».
18:03 20.04.2017
В Высокогорском районе республики столкнулись «Сузуки», «Субару» и «Форд».
18:03 20.04.2017
Рустам Минниханов в Мешхеде посетил мавзолей имама Резы
Состоялась также встреча Президента РТ с председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.
18:00 20.04.2017
Состоялась также встреча Президента РТ с председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.
18:00 20.04.2017
В Казани после капитального ремонта открылось здание 5-й городской больницы
Переоборудование объекта культурного наследия в многопрофильный высокотехнологичный хирургический стационар обошлось в 791 млн 900 тыс. рублей.
17:27 20.04.2017
Переоборудование объекта культурного наследия в многопрофильный высокотехнологичный хирургический стационар обошлось в 791 млн 900 тыс. рублей.
17:27 20.04.2017
Росреестр по РТ: решение о приостановке кадастрового учета можно обжаловать в апелляционной комиссии
Обжалование в судебном порядке возможно только после рассмотрения соответствующего заявления в комиссии Росреестра по РТ.
17:24 20.04.2017
Обжалование в судебном порядке возможно только после рассмотрения соответствующего заявления в комиссии Росреестра по РТ.
17:24 20.04.2017
Фото: в Вольном Стане в Татарстане трактор вылетел в кювет
Дорожный инцидент с перевернувшимся трактором МТЗ-82 случился вблизи населенного пункта Вольный Стан в Буинском районе республики.
17:22 20.04.2017
Дорожный инцидент с перевернувшимся трактором МТЗ-82 случился вблизи населенного пункта Вольный Стан в Буинском районе республики.
17:22 20.04.2017
В Татарстане ограничено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам
Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах не было, железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
17:16 20.04.2017
Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах не было, железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
17:16 20.04.2017
Видео: в Казани вспыхнул электрический столб
Непогода в Казани привела к возгоранию на столбе.
17:06 20.04.2017
Непогода в Казани привела к возгоранию на столбе.
17:06 20.04.2017
Татарстанец осужден за мошенничество с арендованными автомобилями
В результате этих манипуляций собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.
16:40 20.04.2017
В результате этих манипуляций собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.
16:40 20.04.2017
В Казани появился приют для оказавшихся в сложной жизненной ситуации мам и детей
Открылся единственный в Татарстане социальный дом для беременных женщин.
16:21 20.04.2017
Открылся единственный в Татарстане социальный дом для беременных женщин.
16:21 20.04.2017
В Татарстане осуждены члены религиозной экстремистской организации
Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
16:13 20.04.2017
Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
16:13 20.04.2017
Активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку около Мензелинска
Территория, на которой складируется мусор, не имеет санитарно-защитной зоны и не внесена в государственный реестр размещения отходов.
16:12 20.04.2017
Территория, на которой складируется мусор, не имеет санитарно-защитной зоны и не внесена в государственный реестр размещения отходов.
16:12 20.04.2017
В Казани с начала года украли 23 велосипеда
Полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами.
15:44 20.04.2017
Полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами.
15:44 20.04.2017
В Казани обсудят терапевтические проблемы в онкологии
В КГМА пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию терапевтической службы онкодиспансера РТ.
15:40 20.04.2017
В КГМА пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию терапевтической службы онкодиспансера РТ.
15:40 20.04.2017
У татарстанца арестовали «КАМАЗ» за долги по алиментам
Долг жителя Сарманово по алиментным платежам составляет свыше 300 тысяч рублей.
15:29 20.04.2017
Долг жителя Сарманово по алиментным платежам составляет свыше 300 тысяч рублей.
15:29 20.04.2017
Татьяна Ларионова: Горячая линия «Женское внимание» выполняет предупредительную функцию
Зампредседателя Госсовета РТ считает, что татарстанцам, возможно, удастся избежать ошибок благодаря вовремя заданным вопросам.
15:28 20.04.2017
Зампредседателя Госсовета РТ считает, что татарстанцам, возможно, удастся избежать ошибок благодаря вовремя заданным вопросам.
15:28 20.04.2017
Осужденные облагораживают территории городов Татарстана
УФСИН России по РТ привлекает к работам граждан, которые осуждены по уголовным статьям без лишения свободы.
15:28 20.04.2017
УФСИН России по РТ привлекает к работам граждан, которые осуждены по уголовным статьям без лишения свободы.
15:28 20.04.2017
В Казани судят гражданина Украины за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Дело в отношении 37-летнего мужчины рассматривается в Ново-Савиновском районном суде города.
15:21 20.04.2017
Дело в отношении 37-летнего мужчины рассматривается в Ново-Савиновском районном суде города.
15:21 20.04.2017