Гороскоп на 21 апреля: Близнецы будут разрываться от идей, Девам же лучше посвятить день любви

20 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 21 апреля: Близнецы будут разрываться от идей, Девам же лучше посвятить день любви

Звезды гороскопа готовы щедро наделить вас решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. В добавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно, если направить свою энергию в нужное русло! Единственное но: интересы могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, может решиться легко, как по волшебству.

ОВЕН

У Овна есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие – не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а зациклившись на мелочах, Овен рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

ТЕЛЕЦ

Телец будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Телец и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая – к хаосу. Вопрос лишь в том, что в его душе перевесит.

БЛИЗНЕЦЫ

Интересы и планы Близнецов в течение дня не раз будут решительным образом меняться. Весь день их будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Близнецам не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится – слишком уж переменчивы ветры в их голове.

РАК

Рак рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Рака неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Именинники 21 апреля:

 

 • Иван • Лука • Нифонт • Родион • Яков • Ян

ЛЕВ

Лев способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Льва с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Лев и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну вот такой Лев – немного ветреный и непостоянный!

ДЕВА

Дева рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самой Деве предмет ее увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Дева упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

ВЕСЫ

Весам может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ними. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Весы такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом они будут делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное – не переусердствовать, так как не всегда быть в центре – хорошо.

СКОРПИОН

Скорпион рискует с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самому Скорпиону вполне может казаться, что он просто проявляет полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Скорпион не хочет излишне накалять обстановку, ему не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.

СТРЕЛЕЦ

Если уж Стрельцу придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли в голову Стрельца будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Стрельцу лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

КОЗЕРОГ

Козерогу будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Козерогу логичным покажется правило: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: «Все хорошо в меру».

ВОДОЛЕЙ

У Водолея может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Водолея недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть – там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше для Водолея переключить свою бурную энергию на романтическое свидание – он об этом не пожалеет.

Народные приметы

 

В пятницу, как и в понедельник, нельзя предпринимать что-либо важное, начинать дело — удачи не будет.

Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку в этот день  вода обладала целебными свойствами. 

РЫБЫ

Жизнь заставит Рыб побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сами Рыбы не будут настроены на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать их энергичного участия. Кто-то из их окружения может незаметно втянуть Рыб в затяжной спор или (еще хуже) запрячь их в решение какой-то ненужной Рыбам задачи. Естественно, Рыбы будут сопротивляться этому всеми силами – однако не факт, что их сопротивление окажется успешным.

ampravda


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