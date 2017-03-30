Кукморский краеведческий музей проводит акцию «Дни дарения»

20 Апрель 2017 | новости

С 15 апреля по 15 мая Кукморский краеведческий музей приглашает жителей района поучаствовать в акции «Дни дарения».

Для пополнения своих коллекций музей с благодарностью примет:

- одежду разного периода (мужская, женская, детская, национальная);

- украшения;

- игрушки, сувениры;

- предметы быта;

- документы, открытки, старинные фотографии с описаниями;

- техника советского периода, все то, что вышло из вашего обихода.

16 мая в музее будут подведены итоги «Дней дарений» с демонстрацией представленных предметов. Дарители будут отмечены в номинациях:

«Эксклюзив» (самый необычный уникальный предмет);

«Самый старинный» (предмет, датирующийся наиболее ранним периодом);

«Предмет легенда» (предмет с самой интересной историей).

В этот же день посетителям будет представлена выставка даров.