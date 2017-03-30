Кукморский краеведческий музей проводит акцию «Дни дарения»

Для пополнения своих коллекций музей с благодарностью примет:
- одежду разного периода (мужская, женская, детская, национальная);
- украшения;
- игрушки, сувениры;
- предметы быта;
- документы, открытки, старинные фотографии с описаниями;
- техника советского периода, все то, что вышло из вашего обихода.
16 мая в музее будут подведены итоги «Дней дарений» с демонстрацией представленных предметов. Дарители будут отмечены в номинациях:
«Эксклюзив» (самый необычный уникальный предмет);
«Самый старинный» (предмет, датирующийся наиболее ранним периодом);
«Предмет легенда» (предмет с самой интересной историей).
В этот же день посетителям будет представлена выставка даров.