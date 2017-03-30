Кукморян научили пользоваться электронными услугами

20 Апрель 2017 | новости

В рамках акции в Кукморском реабилитационном центре «Милосердие» специалистом по социальной работе Н.С.Семеновой была проведена разъяснительная беседе с родителями детей, посещающих центр, о преимуществе получения государственных услуг в электронном виде.

Родителям было наглядно показано, как войти на портал государственных услуг, зарегистрироваться, как пользоваться порталом, записаться в различные организации на прием, платить за коммунальные услуги, подавать заявку на получение субсидий и пособий и т.д. Родители узнали для себя много нового, оценили преимущества пользования услугами данного портала.