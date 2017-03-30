В Татарстане ограничено движение междугородних автобусов и большегрузного транспорта

В Татарстане с 17 часов 20 апреля ограничено движение междугородних автобусов и большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.
«В связи с возникновением неблагоприятных метеорологических и дорожных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 20 апреля 2017 года с 17.00 часов вводится временное ограничение движения пассажирских междугородних автобусов и с 18.00 часов – большегрузных транспортных средств на автодорогах федерального и регионального значения до особого распоряжения», – говорится в сообщении Госавтоинспекции по РТ.