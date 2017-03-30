Татарстанцы, получающие серую зарплату, рискуют остаться без пенсии

20 Апрель 2017 | новости Печать

Татарстанцы, получающие серую зарплату, рискуют остаться без пенсии

Во многих регионах пенсионеры не набрали достаточного количества баллов для начисления страховой пенсии.

Отделения пенсионных фондов некоторых субъектов, например, Саратовской, Владимирской областей, Марий Эл разместили информацию, что в прошлом году не все пенсионеры в этих регионах смогли получить страховую пенсию — не накопили баллы и стаж.
В пресс-службе отделения пенсионного фонда по республике Татарстан не стали предоставлять данные, есть ли у нас такие жители и сколько их вообще, но объяснили, что такое баллы и как за ними можно следить.

Реформа

Сначала стоит разобраться, что такое страховая и социальная пенсия. Первая — это компенсация зарплаты или другого дохода. Вторая — это выплата людям, у которых по тем или иным причинам нет права на страховую пенсию. При этом средняя страховая выше средней социальной.

В пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда объяснили, что с 2015 года для расчета страховой пенсии введен пенсионный коэффициент (балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель платит в пенсионный фонд за каждого сотрудника. И количество баллов, и стаж напрямую зависят от факта официального трудоустройства. Чем выше белая зарплата, тем больше баллов можно заработать.

– Количество баллов зависит от работодателя, какие отчисления в пенсионный фонд он делает. Если зарплата в конверте, то и никаких отчислений нет, значит, не получится набрать баллы. Если человек не работает, то и накоплений не будет. Получение страховой или социальной пенсии зависит от того, как человек работает (официально или нет — ред.), какую зарплату получает, – объясняют в пресс-службе отделения ПФР по РТ.

Что нужно для страховой пенсии?

Чтобы получить такое право в 2017 году, нужно иметь не менее восьми лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Новое пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального количества пенсионных баллов до 30 и минимального страхового стажа до 15 лет к 2025 году. Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за трудовую деятельность можно в личном кабинете на сайте пенсионного фонда России или с помощью мобильного приложения.

Сколько людей в Татарстане остались без страховой пенсии, в пенсионном отделении не сообщают. В министерстве труда, занятости и социальной защиты республики в свою очередь готовы привести данные, сколько человек стоят на учете в центрах занятости населения. По информации на 1 апреля на учете в ЦЗН находятся 17745 человек, из них 359 пенсионеры, то есть 2% от общего числа. Это может быть косвенным показателем, сколько человек недополучили баллы. С другой стороны, эти люди могут быть недовольны размером страховой пенсии и поэтому ищут дополнительный заработок.

Мнения

Елена Федорова, юрист, эксперт по трудовому праву:
– У меня пока не было таких обращений. Но тут есть вот какой момент. Балльная система появилась недавно. И вполне естественно, что люди, которые работают десятки лет, раньше ориентировались совсем на другие показатели для определения своей будущей пенсии. Я сама работаю с 1994 года. И за это время уже было несколько пенсионных реформ. Поэтому, если случается так, что сейчас, выходя на пенсию, человек не может получить нормальные выплаты из-за нехватки баллов, то не виноват ни он, ни работодатель. Виноваты те, кто внедряя новую систему, не учли такие варианты. И не оставил, например, для людей, выходящих на пенсию в ближайшие 5 лет, старую систему. Вообще при переходе на новые системы принято не сразу их использовать, а оставлять некоторое время в качестве переходного периода. Именно для того, чтобы не было таких вариантов.

Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари»:
– Действительно, в этом году часть россиян осталась без пенсий. Это связано с нововведениями в пенсионных фондах. Для получения основной части пенсии россиянам необходимо получить определенное количество баллов. Они рассчитываются исходя из трудового стажа и уровня заработной платы. Таким образом, в числе пострадавших могут оказаться те россияне, которые получали большую часть зарплаты «в конверте». Государство хочет вывести бизнес из тени, россиян стимулируют выбирать работодателей с «белой зарплатой». Но во взаимоотношениях работодатель-работник зачастую более сильную позицию, в том числе со стороны законодательства, имеют первые. Фактически компании могут ставить работников перед фактом, в какой форме – белой или чёрной, они будут получать зарплату, не устраивает – найдут других, более сговорчивых. Иногда вообще оформление происходит неофициально. На наш взгляд, именно на совести работодателей в большей степени лежит ответственность за «серые зарплаты» и, соответственно, проблемы россиян с пенсиями. Наиболее остро проблема с пенсиями может стоять в бедных российских регионах – Поволжье, Северный Кавказ. Уровень зарплат там традиционно ниже, соответственно набрать необходимое количество баллов сложнее. Что касается «богатых регионов», к которым относится и Татарстан, эта проблема в них не столь остра. Возможны отдельные случаи проблем с начислением пенсий, но они не будут носить массовый характер.

Юлия Косолапкина, "События"

 


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