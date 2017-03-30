Татарстанцы, получающие серую зарплату, рискуют остаться без пенсии

Отделения пенсионных фондов некоторых субъектов, например, Саратовской, Владимирской областей, Марий Эл разместили информацию, что в прошлом году не все пенсионеры в этих регионах смогли получить страховую пенсию — не накопили баллы и стаж.

В пресс-службе отделения пенсионного фонда по республике Татарстан не стали предоставлять данные, есть ли у нас такие жители и сколько их вообще, но объяснили, что такое баллы и как за ними можно следить.



Реформа



Сначала стоит разобраться, что такое страховая и социальная пенсия. Первая — это компенсация зарплаты или другого дохода. Вторая — это выплата людям, у которых по тем или иным причинам нет права на страховую пенсию. При этом средняя страховая выше средней социальной.



В пресс-службе республиканского отделения Пенсионного фонда объяснили, что с 2015 года для расчета страховой пенсии введен пенсионный коэффициент (балл), которым оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина. Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, которые работодатель платит в пенсионный фонд за каждого сотрудника. И количество баллов, и стаж напрямую зависят от факта официального трудоустройства. Чем выше белая зарплата, тем больше баллов можно заработать.



– Количество баллов зависит от работодателя, какие отчисления в пенсионный фонд он делает. Если зарплата в конверте, то и никаких отчислений нет, значит, не получится набрать баллы. Если человек не работает, то и накоплений не будет. Получение страховой или социальной пенсии зависит от того, как человек работает (официально или нет — ред.), какую зарплату получает, – объясняют в пресс-службе отделения ПФР по РТ.



Что нужно для страховой пенсии?



Чтобы получить такое право в 2017 году, нужно иметь не менее восьми лет страхового стажа и 11,4 пенсионных балла. Новое пенсионное законодательство предусматривает постепенное увеличение минимального количества пенсионных баллов до 30 и минимального страхового стажа до 15 лет к 2025 году. Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за трудовую деятельность можно в личном кабинете на сайте пенсионного фонда России или с помощью мобильного приложения.



Сколько людей в Татарстане остались без страховой пенсии, в пенсионном отделении не сообщают. В министерстве труда, занятости и социальной защиты республики в свою очередь готовы привести данные, сколько человек стоят на учете в центрах занятости населения. По информации на 1 апреля на учете в ЦЗН находятся 17745 человек, из них 359 пенсионеры, то есть 2% от общего числа. Это может быть косвенным показателем, сколько человек недополучили баллы. С другой стороны, эти люди могут быть недовольны размером страховой пенсии и поэтому ищут дополнительный заработок.



Мнения



Елена Федорова, юрист, эксперт по трудовому праву:

– У меня пока не было таких обращений. Но тут есть вот какой момент. Балльная система появилась недавно. И вполне естественно, что люди, которые работают десятки лет, раньше ориентировались совсем на другие показатели для определения своей будущей пенсии. Я сама работаю с 1994 года. И за это время уже было несколько пенсионных реформ. Поэтому, если случается так, что сейчас, выходя на пенсию, человек не может получить нормальные выплаты из-за нехватки баллов, то не виноват ни он, ни работодатель. Виноваты те, кто внедряя новую систему, не учли такие варианты. И не оставил, например, для людей, выходящих на пенсию в ближайшие 5 лет, старую систему. Вообще при переходе на новые системы принято не сразу их использовать, а оставлять некоторое время в качестве переходного периода. Именно для того, чтобы не было таких вариантов.



Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари»:

– Действительно, в этом году часть россиян осталась без пенсий. Это связано с нововведениями в пенсионных фондах. Для получения основной части пенсии россиянам необходимо получить определенное количество баллов. Они рассчитываются исходя из трудового стажа и уровня заработной платы. Таким образом, в числе пострадавших могут оказаться те россияне, которые получали большую часть зарплаты «в конверте». Государство хочет вывести бизнес из тени, россиян стимулируют выбирать работодателей с «белой зарплатой». Но во взаимоотношениях работодатель-работник зачастую более сильную позицию, в том числе со стороны законодательства, имеют первые. Фактически компании могут ставить работников перед фактом, в какой форме – белой или чёрной, они будут получать зарплату, не устраивает – найдут других, более сговорчивых. Иногда вообще оформление происходит неофициально. На наш взгляд, именно на совести работодателей в большей степени лежит ответственность за «серые зарплаты» и, соответственно, проблемы россиян с пенсиями. Наиболее остро проблема с пенсиями может стоять в бедных российских регионах – Поволжье, Северный Кавказ. Уровень зарплат там традиционно ниже, соответственно набрать необходимое количество баллов сложнее. Что касается «богатых регионов», к которым относится и Татарстан, эта проблема в них не столь остра. Возможны отдельные случаи проблем с начислением пенсий, но они не будут носить массовый характер.

Юлия Косолапкина, "События"