За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с 54-ой годовщиной со дня создания органов предварительного следствия в системе МВД России старшему следователю следственного отделения отдела МВД России по Кукморскому району майору юстиции Рузалие Мифтаховой объявлена Благодарность заместителя министра внутренних дел по Республике Татарстан – начальника Главного следственного управления генерал-майора юстиции Изаака Владимира Владимировича.
Заместитель министра внутренних дел по РТ объявил Благодарность следователю из Кукмора
20 Апрель 2017 | новости Печать
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В Республике
В селах Буинского района РТ экологи обнаружили несколько несанкционированных свалок
В Бикмуразове и Нижнем Наратбаше в ходе рейда зафиксировано восемь несанкционированных мест размещения отходов.
18:31 20.04.2017
В Бикмуразове и Нижнем Наратбаше в ходе рейда зафиксировано восемь несанкционированных мест размещения отходов.
18:31 20.04.2017
Russian PR Week собрал в Казани самых искушенных пиарщиков России
Лекции для молодых специалистов по коммуникациям четыре дня будут читать пиар-агенты питерского «Зенита», Walt Disney Company и Black Star.
18:20 20.04.2017
Лекции для молодых специалистов по коммуникациям четыре дня будут читать пиар-агенты питерского «Зенита», Walt Disney Company и Black Star.
18:20 20.04.2017
В Казани пройдет очередной День правовой помощи
Предыдущий День правовой помощи был организован 19 апреля.
18:14 20.04.2017
Предыдущий День правовой помощи был организован 19 апреля.
18:14 20.04.2017
Фото: в Татарстане два человека пострадали при столкновении трех машин на трассе М7
В Высокогорском районе республики столкнулись «Сузуки», «Субару» и «Форд».
18:03 20.04.2017
В Высокогорском районе республики столкнулись «Сузуки», «Субару» и «Форд».
18:03 20.04.2017
Рустам Минниханов в Мешхеде посетил мавзолей имама Резы
Состоялась также встреча Президента РТ с председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.
18:00 20.04.2017
Состоялась также встреча Президента РТ с председателем фонда «Астан Кудс Резави» Сеидом Ибрагимом Раиси.
18:00 20.04.2017
В Казани после капитального ремонта открылось здание 5-й городской больницы
Переоборудование объекта культурного наследия в многопрофильный высокотехнологичный хирургический стационар обошлось в 791 млн 900 тыс. рублей.
17:27 20.04.2017
Переоборудование объекта культурного наследия в многопрофильный высокотехнологичный хирургический стационар обошлось в 791 млн 900 тыс. рублей.
17:27 20.04.2017
Росреестр по РТ: решение о приостановке кадастрового учета можно обжаловать в апелляционной комиссии
Обжалование в судебном порядке возможно только после рассмотрения соответствующего заявления в комиссии Росреестра по РТ.
17:24 20.04.2017
Обжалование в судебном порядке возможно только после рассмотрения соответствующего заявления в комиссии Росреестра по РТ.
17:24 20.04.2017
Фото: в Вольном Стане в Татарстане трактор вылетел в кювет
Дорожный инцидент с перевернувшимся трактором МТЗ-82 случился вблизи населенного пункта Вольный Стан в Буинском районе республики.
17:22 20.04.2017
Дорожный инцидент с перевернувшимся трактором МТЗ-82 случился вблизи населенного пункта Вольный Стан в Буинском районе республики.
17:22 20.04.2017
В Татарстане ограничено движение автобусов по межмуниципальным маршрутам
Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах не было, железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
17:16 20.04.2017
Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах не было, железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
17:16 20.04.2017
Видео: в Казани вспыхнул электрический столб
Непогода в Казани привела к возгоранию на столбе.
17:06 20.04.2017
Непогода в Казани привела к возгоранию на столбе.
17:06 20.04.2017
Татарстанец осужден за мошенничество с арендованными автомобилями
В результате этих манипуляций собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.
16:40 20.04.2017
В результате этих манипуляций собственникам автомобилей причинен ущерб на общую сумму более 1,7 млн рублей.
16:40 20.04.2017
В Казани появился приют для оказавшихся в сложной жизненной ситуации мам и детей
Открылся единственный в Татарстане социальный дом для беременных женщин.
16:21 20.04.2017
Открылся единственный в Татарстане социальный дом для беременных женщин.
16:21 20.04.2017
В Татарстане осуждены члены религиозной экстремистской организации
Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
16:13 20.04.2017
Решением суда все фигуранты уголовного дела признаны виновными по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
16:13 20.04.2017
Активисты ОНФ обнаружили несанкционированную свалку около Мензелинска
Территория, на которой складируется мусор, не имеет санитарно-защитной зоны и не внесена в государственный реестр размещения отходов.
16:12 20.04.2017
Территория, на которой складируется мусор, не имеет санитарно-защитной зоны и не внесена в государственный реестр размещения отходов.
16:12 20.04.2017
В Казани с начала года украли 23 велосипеда
Полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами.
15:44 20.04.2017
Полицейские рекомендуют не оставлять велосипеды без присмотра, как в подъездах домов, так и на улице рядом с магазинами и торговыми центрами.
15:44 20.04.2017
В Казани обсудят терапевтические проблемы в онкологии
В КГМА пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию терапевтической службы онкодиспансера РТ.
15:40 20.04.2017
В КГМА пройдет республиканская научно-практическая конференция, посвященная 20-летию терапевтической службы онкодиспансера РТ.
15:40 20.04.2017
У татарстанца арестовали «КАМАЗ» за долги по алиментам
Долг жителя Сарманово по алиментным платежам составляет свыше 300 тысяч рублей.
15:29 20.04.2017
Долг жителя Сарманово по алиментным платежам составляет свыше 300 тысяч рублей.
15:29 20.04.2017
Татьяна Ларионова: Горячая линия «Женское внимание» выполняет предупредительную функцию
Зампредседателя Госсовета РТ считает, что татарстанцам, возможно, удастся избежать ошибок благодаря вовремя заданным вопросам.
15:28 20.04.2017
Зампредседателя Госсовета РТ считает, что татарстанцам, возможно, удастся избежать ошибок благодаря вовремя заданным вопросам.
15:28 20.04.2017
Осужденные облагораживают территории городов Татарстана
УФСИН России по РТ привлекает к работам граждан, которые осуждены по уголовным статьям без лишения свободы.
15:28 20.04.2017
УФСИН России по РТ привлекает к работам граждан, которые осуждены по уголовным статьям без лишения свободы.
15:28 20.04.2017
В Казани судят гражданина Украины за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Дело в отношении 37-летнего мужчины рассматривается в Ново-Савиновском районном суде города.
15:21 20.04.2017
Дело в отношении 37-летнего мужчины рассматривается в Ново-Савиновском районном суде города.
15:21 20.04.2017
Видео: в Татарстане прошли учения МЧС по ликвидации последствий половодья
Мероприятие прошло в рамках второго этапа Всероссийских командно-штабных учений.
14:58 20.04.2017
Мероприятие прошло в рамках второго этапа Всероссийских командно-штабных учений.
14:58 20.04.2017
Появились эксклюзивные фото аварии в Пестречинском районе
Смертельное ДТП произошло на 878-м километре трассы М7 «Волга».
14:48 20.04.2017
Смертельное ДТП произошло на 878-м километре трассы М7 «Волга».
14:48 20.04.2017
Электроснабжение в населенных пунктах Татарстана восстановлено
Сотрудникам аварийно-восстановительных служб удалось восстановить подачу электроэнергии в 41 населенном пункте республики.
14:44 20.04.2017
Сотрудникам аварийно-восстановительных служб удалось восстановить подачу электроэнергии в 41 населенном пункте республики.
14:44 20.04.2017
Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни городов России
В самом конце рейтинга оказались некоторые города Сибири и Дальнего Востока.
14:20 20.04.2017
В самом конце рейтинга оказались некоторые города Сибири и Дальнего Востока.
14:20 20.04.2017
В Пестрецах прокуратура закроет сайты с незаконной информацией для мигрантов
Надзорное ведомство добивается через суд блокировки шести интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию.
14:12 20.04.2017
Надзорное ведомство добивается через суд блокировки шести интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию.
14:12 20.04.2017
В Казани осудили организаторов незаконных азартных игр
14:08 20.04.2017
14:08 20.04.2017
Жители Татарстана смогут задать вопросы на горячую линию «Женское внимание»
Первая горячая линия «Женское внимание» будет посвящена проблемам зачисления детей в первые классы и организации летнего отдыха.
14:00 20.04.2017
Первая горячая линия «Женское внимание» будет посвящена проблемам зачисления детей в первые классы и организации летнего отдыха.
14:00 20.04.2017
Бавлинская прокуратура требует привлечь к ответственности директора лесхоза за долги по зарплате
40 сотрудникам государственного учреждения более четырёх месяцев не выплачивалась заработная плата.
13:36 20.04.2017
40 сотрудникам государственного учреждения более четырёх месяцев не выплачивалась заработная плата.
13:36 20.04.2017
В Татарстане с 15 апреля до 15 июня введены ограничения на вылов рыбы
Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ совместно с другими ведомствами проводит операцию «Нерест».
13:31 20.04.2017
Управление по охране и использованию объектов животного мира РТ совместно с другими ведомствами проводит операцию «Нерест».
13:31 20.04.2017
Фото: В Арском районе ветром снесло крышу гаража
Инцидент произошел неподалеку от школы по улице Чавайна в селе Шурабаш.
13:22 20.04.2017
Инцидент произошел неподалеку от школы по улице Чавайна в селе Шурабаш.
13:22 20.04.2017