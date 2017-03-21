Казань в тройке самых комфортных для жизни городов России

20 Апрель 2017 | новости

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород оказались самыми комфортными для жизни городами в России. Это следует из доклада, подготовленного Александром Соколовым и Оксаной Рудневой из Уральского отделения Российской академии наук, сообщает ИА «Татар-информ».

В самом конце рейтинга оказались Новокузнецк, Томск, Владивосток, Барнаул и Хабаровск – это, по мнению исследователей, наименее комфортные для жизни российские города. Москва, полагают они, опережает занявшие второе и третье места в рейтинге Санкт-Петербург и Казань с большим отрывом.

Города оценивались по 25 различным показателям. Это, в частности, социальная сфера (доступность детских садов, медицинской помощи и др.), безопасность, коммерческая привлекательность, инфраструктура, образование, культура, банковскому сектор, климат и другие.

Города Татарстана также в числе лидеров в категории развитости инфраструктуры. Москва на первом месте, благодаря разветвленной сети метро и развитому авиасообщению. За ней идут Казань и Набережные Челны (15-е место в общем рейтинге) - они расширили дорожную инфраструктуру и эффективно борются с пробками, уверены ученые.

Из доклада следует, что более комфортны для жизни города в Европейской части России. По словам ученых, они развиваются быстрее благодаря транспортной доступности.