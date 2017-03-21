Первый весенний звездопад кукморяне могут увидеть в ночь на 23 апреля

20 Апрель 2017 | новости Печать

Первый весенний звездопад кукморяне могут увидеть в ночь на 23 апреля
Первый весенний звездопад можно будет увидеть в небе в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
 
 
«В ночь с субботы на воскресенье - с 22 на 23 апреля - в небе прольется первый весенний звездопад, своего максимума достигнет метеорный поток Лириды. В ночном небе при ясной погоде и отсутствии городской засветки можно будет увидеть от 10 до 15 метеоров в час», - сообщили в пресс-службе.
 
Отмечается, что метеоры у Лирид белые и достаточно быстрые. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками. Для наблюдений метеорного потока Лирид не нужен ни телескоп, ни бинокль - пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным взглядом. Наилучшее время наблюдений - после полуночи и до восхода, отметили в планетарии.
 
 


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