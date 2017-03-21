Два человека погибли и два пострадали в серьезной аварии (фото, видео)

20 Апрель 2017 | новости

Сегодня в Пестречинском районе произошло столкновение трех автомобилей, два человека погибли, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В 6.11 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о ДТП на 878-м километре трассы М7. На повороте к селу Отар-Дубровка столкнулись фура «Фредлайнер» под управлением 28-летнего водителя, грузовик «ГАЗ», управляемый 40-летним водителем, и иномарка «Шевроле» с тремя пассажирами.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

На место прибыли спасатели ПСЧ №126, пожарный расчет отдельного поста «Шали», дежурные спасатели, полицейские и медики. Спасатели извлекли двух пострадавших пассажирок из разбитого авто, оказали им первую помощь и передали их бригаде скорой помощи. Обе госпитализированы.

Пожарные извлекли тела погибших, после чего отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы они не загорелись.