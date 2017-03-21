Кукморяне могут получить информацию о штрафах ГИБДД по электронной почте

20 Апрель 2017 | ГИБДД сообщает Печать

Кукморяне могут получить информацию о штрафах ГИБДД по электронной почте

Населению предлагается услуга получения информации о неуплаченных штрафах за нарушения ПДД через электронный адрес.

Для этого необходимо подойти в кабинеты регистрации транспорта или административной практики здания ОГИБДД в будни с 8.00 до 17.00, заполнить и подписать заявление-согласие.

При себе необходимо иметь копии свидетельства о регистрации транспортного средства и ИНН, электронный адрес (свой или же членов семьи). Если в семье несколько автомобилей, документы необходимы к каждому, а ИНН и электронный адрес можно использовать один ко всем.

Данная услуга очень удобна. Получение копий постановлений по электронной почте позволяет автовладельцам быстро узнавать о неуплаченных штрафах и оплачивать их с 50-процентной скидкой в 20-дневный срок.

 


Фирдус ФАХРУТДИНОВ, начальник районного ОГИБДД


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