Кукморяне могут получить информацию о штрафах ГИБДД по электронной почте

20 Апрель 2017 | ГИБДД сообщает

Для этого необходимо подойти в кабинеты регистрации транспорта или административной практики здания ОГИБДД в будни с 8.00 до 17.00, заполнить и подписать заявление-согласие.

При себе необходимо иметь копии свидетельства о регистрации транспортного средства и ИНН, электронный адрес (свой или же членов семьи). Если в семье несколько автомобилей, документы необходимы к каждому, а ИНН и электронный адрес можно использовать один ко всем.

Данная услуга очень удобна. Получение копий постановлений по электронной почте позволяет автовладельцам быстро узнавать о неуплаченных штрафах и оплачивать их с 50-процентной скидкой в 20-дневный срок.