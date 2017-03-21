В Казани 14 пригородных электричек стали курсировать по новому расписанию

20 Апрель 2017 | новости Печать

В Казани 14 пригородных электричек стали курсировать по новому расписанию

С 18 по 21 апреля в связи с ремонтом пути на перегоне Заструг - Сосновка изменится расписание 14 пригородных поездов, сообщает Минтранс РТ.

Электропоезд №7671 (19, 20, 21 апреля) Кизнер - Сосновка будет следовать по расписанию: Кизнер отпр. 03.18, Сосновка приб. 03.38.

Электропоезд №6421 (19, 20, 21 апреля) Сосновка - Казань будет следовать: Сосновка отпр. 03.40, Заструг 03.53-03.54, далее – по действующему расписанию.

Электропоезд №6423 (18, 19, 20, 21 апреля) Кизнер - Казань будет следовать по расписанию: Кизнер отпр. 05.56, о.п. Кочетло 06.06, о.п.962 км 06.10-06.11, Сосновка 06.16-06.17, Заструг 06.29-06.30, Ямное 06.36-06.37, о.п. 942км 06.40-06.41, Вятские Поляны 06.45-06.46, раз. 934 км 06.52-06.53, Кукмор 06.58-06.59, о.п. Бр. Комаровых 07.02-07.03, о.п. Состамак 07.09-07.10, о.п. 915 км 07.13-07.14, Коинсар 07.21-07.22, Иштуган 07.29-07.30, Шемордан 07.36-07.37, Миндюш 07.44-07.45, о.п. 880 км 07.48-07.49, Корса 07.54-07.55, о.п. 871 км 07.58-07.59, о.п. Чекурча 08.04-08.05, о.п. 859 км 08.09, Арск 08.14-08.15, пл. 849 км 08.20-08.21, о.п. Чулпаново 08.23-08.24, о.п. Чурилино 08.27-08.28, о.п. Камаево 08.32-08.33, о.п. 835 км 08.36-08.37, Куркачи 08.42-08.43, о.п. Чепчуги 08.47-08.48, о.п. 823 км 08.52-08.53, Бирюли 08.57-08.58, о.п. Калинино 09.01-09.02, о.п. Каменка 09.05-09.06, Высокая Гора 09.09-09.10, Кендери 09.16-09.17, о.п. 807 км 09.19-09.20, о.п. 804 км 09.24-09.25, Дербышки 09.30-09.31, Компрессорный 09.36-09.37, о.п. Новаторов 09.40-09.41,  Ометьево 09.45-09.46, о.п. метро "Аметьево" 09.48-09.49,  Вахитово 09.55-09.56,  Казань приб. 10.02.

Электропоезд №6923 (18, 19, 20, 21 апреля)  Кизнер - Казань, до ст. Сосновка поезд следует действующим расписанием, далее: Сосновка 09.03-09.04, Заструг 09.17-09.18,  Ямное 09.24-09.25, о.п. 942 км 09.28, Вятские Поляны 09.32-09.33, раз. 934 км 09.39, Кукмор 09.43-09.44, о.п. Бр. Комаровых 09.47-09.48, о.п. Состамак 09.54, о.п. 915 км 09.56, Коинсар 10.01, Иштуган 10.07, Шемордан 10.12-10.13, Миндюш 10.19, о.п. 880 км 10.22, Корса 10.26, о.п. 871 км 10.28, о.п. Чекурча 10.33, о.п. 859 км 10.36, Арск 10.41-10.42, пл. 849 км 10.46, о.п Чулпаново 10.48, о.п. Чурилино 10.50, о.п. Камаево 10.53, о.п. 835 км 10.55,  Куркачи 10.58, о.п. Чепчуги 11.02, о.п. 823 км 11.05, Бирюли 11.07, о.п. Калинино 11.09, о.п. Каменка 11.12, Высокая Гора 11.14, Кендери 11.18, о.п. 807 км 11.20, о.п. 804 км 11.23, Дербышки 11.26-11.27, Компрессорный 11.32-11.33, о.п. Новаторов 11.36, Ометьево 11.39-11.40, о.п. метро "Аметьево" 11.42-11.43, Вахитово 11.46, Казань приб. 11.52.

Электропоезд №6379 (18, 19, 20 апреля) Кизнер - Вятские Поляны до ст. Сосновка поезд следует действующим расписанием, далее: Сосновка 12.26-12.27, Заструг 12.40-12.41, Ямное 12.47-12.48, о.п. 942 км 12.53-12.54, Вятские Поляны приб. 13.00.

Электропоезд №6427 (18, 19, 20 апреля) Сосновка - Казань будет следовать по расписанию: Сосновка отпр. 13.50, Заструг 14.03-14.04,  Ямное 14.10-14.11, о.п. 942 км 14.14-14.15,  Вятские Поляны 14.20-14.21, раз. 934 км 14.27-14.28, Кукмор 14.33-14.34, о.п. Бр. Комаровых 14.37-14.38, о.п. Состамак 14.44-14.45, о.п. 915 км 14.48-14.49, Коинсар 14.56-14.57, Иштуган 15.04-15.05, Шемордан 15.11-15.12, Миндюш  15.18-15.19, о.п. 880 км 15.23-15.24, Корса 15.29-15.30, о.п. 871 км 15.33-15.34, о.п. Чекурча 15.39-15.40, о.п. 859 км 15.44,  Арск 15.49-15.50, пл. 849 км 15.55-15.56, о.п. Чулпаново 15.58-15.59, о.п. Чурилино 16.02-16.03, о.п. Камаево  16.07-16.08, о.п. 835 км 16.11-16.12, Куркачи 16.17-16.18, о.п. Чупчуги 16.22-16.23, о.п. 823 км 16.27-16.28, Бирюли 16.32-16.33, о.п. Калинино 16.36-16.37, о.п. Каменка 16.40-16.41, Высокая Гора 16.45-16.46, Кендери 16.51-16.52, о.п. 807 км 16.55-16.56, о.п. 804 км 17.00-17.01, Дербышки 17.07-17.08, Компрессорный 17.13-17.14, о.п. Новаторов 17.18-17.19, Ометьево 17.22-17.23, о.п. метро "Аметьево" 17.25-17.26, Вахитово 17.31-17.34, Казань приб. 17.40.

Электропоезд №6408 (18, 19, 20 апреля) Казань - Казань: будет следовать по расписанию:  отпр. 17.27, Вахитово 17.32-17.33, о.п. метро "Аметьево" 17.38-17.39,  Ометьево 17.42-17.43, о.п. Новаторов 17.47-17.48,  Компрессорный 17.51-17.52, Дербышки 17.57-17.58, о.п. 804 км 18.02-18.03, о.п. 807 км 18.06-18.07, Кендери 18.09-18.10, Высокая Гора 18.15-18.16, о.п. Каменка 18.18-18.19, о.п. Калинино 18.22-18.23,  Бирюли 18.26-18.27, о.п. 823 км 18.30-18.31, о.п. Чепчуги 18.33-18.34, Куркачи 18.39-18.40, о.п. 835 км 18.45-18.46, о.п. Камаево 18.48-18.49, о.п. Чурилино 18.53-18.54, о.п. Чулпаново 18.57-18.58, пл. 849км 19.01-19.02, Арск приб. 19.07.

Электропоезд №6709 (18, 19, 20 апреля) Аэропорт - Казань до ст. Вахитово поезд следует действующим расписанием, далее: Вахитово 17.40-17.41,  Казань приб. 17.48.

Электропоезд №6429 (18, 19, 20 апреля) Сосновка - Казань будет следовать: Сосновка отпр. 15.58, Заструг 16.12-16.13, далее - по действующему расписанию.

Электропоезд №6431 (18, 19, 20 апреля) Сосновка - Казань будет следовать по расписанию: Сосновка отпр. 17.53, Заструг 18.06-18.07,  Ямное 18.13-18.14, о.п. 942 км 18.18-18.19,  Вятские Поляны 18.23-18.24, раз. 934 км 18.30-18.31, Кукмор 18.36-18.37, о.п. Бр. Комаровых 18.40-18.41, о.п. Состамак 18.47-18.48, о.п. 915 км 18.51-18.52, Коинсар 18.59-19.00, Иштуган 19.07-19.08,  Шемордан 19.14-19.15, Миндюш 19.21-19.22, о.п. 880 км 19.26-19.27,  Корса 19.33-19.34, о.п. 871 км 19.37-19.38, о.п. Чекурча 19.43-19.44, о.п. 859 км 19.48, Арск 19.54-19.55, пл. 849 км 20.00-20.01, о.п. Чулпаново 20.03-20.04, о.п. Чурилино 20.07-20.08, о.п. Камаево 20.12-20.13, о.п. 835 км 20.16-20.17, Куркачи 20.22-21.19, о.п. Чепчуги 21.23-21.24, о.п. 823 км 21.28-21.29, Бирюли 21.33-21.34, о.п. Калинино 21.37-21.38, о.п. Каменка 21.41-21.42, Высокая Гора 21.45-21.46, Кендери 21.51-21.52, о.п. 807 км 21.54-21.55, о.п. 804 км 21.59-22.00, Дербышки 22.04-22.05, Компрессорный 22.10-22.24, о.п. Новаторов 22.27-22.28,  Ометьево 22.31-22.32, о.п. метро "Аметьево" 22.34-22.35, Вахитово 22.40-22.41, Казань приб. 22.47.

Электропоезд №6926 (18, 19, 20 апреля) Казань - Кизнер будет следовать по расписанию: Казань отпр. 15.35, Вахитово 15.41, о.п. метро "Аметьево" 15.45-15.46, Ометьево 15.48-15.49,  о.п. Новаторов 15.52, Компрессорный 15.55-15.56, Дербышки 16.00, о.п. 804 км 16.05, о.п. 807 км 16.07, Кендери 16.10,  Высокая Гора 16.16, о.п. Каменка 16.19, о.п. Калинино 16.21, Бирюли 16.24, о.п. 823 км 16.27, о.п. Чепчуги 16.29, Куркачи 16.34, о.п. 835 км 16.37, о.п. Камаево 16.39, о.п. Чурилино 16.42, о.п. Чулпаново 16.45, пл. 849 км 16.48,  Арск 16.53-16.54, о.п. 859 км 16.59, о.п. Чекурча 17.02, о.п. 871 км 17.07,  Корса 17.11, о.п. 880 км 17.16, Миндюш 17.20,  Шемордан 17.25-17.26,  Иштуган 17.34,  Коинсар 17.42, о.п. 915 км 17.47, о.п. Состамак 17.50, о.п. Бр. Комаровых 17.56-17.57,  Кукмор 18.01-18.02, раз. 934 км 18.06,  Вятские Поляны 18.10-18.11, о.п. 942 км 18.15,  Ямное 18.18-18.19, Заструг 18.26-18.27, Сосновка 18.36-18.37, о.п. 962 км 18.44-18.45, о.п. Кочетло 18.53, Кизнер приб. 19.00.


Электропоезд №6925 (18, 19, 20 апреля) Кизнер - Казань до ст. Сосновка следует действующим расписанием, далее: Сосновка 20.11-20.12,  Заструг 20.26-20.27,  Ямное 20.33-20.34, о.п. 942 км 20.38,  Вятские Поляны 20.42-20.43, раз. 934 км 20.49, Кукмор 20.53-20.54, о.п. Бр. Комаровых 20.57-20.58, о.п. Состамак 21.05, о.п. 915 км 21.07, Коинсар 21.12, Иштуган 21.17,  Шемордан 21.22-21.23, Миндюш 21.29, о.п. 880 км 21.32,  Корса 21.36, о.п. 871 км 21.38, о.п. Чекурча 21.43, о.п. 859 км 21.46,  Арск 21.51-21.52, пл. 849 км 21.57, о.п. Чулпаново 21.59, о.п. Чурилино 22.01, о.п. Камаево 22.04, о.п. 835 км 22.06,  Куркачи 22.09, о.п. Чепчуги 22.12, о.п. 823 км 22.15, Бирюли 22.19, о.п. Калинино 22.22, о.п. Каменка 22.26, Высокая Гора 22.28,  Кендери 22.34, о.п. 807 км 22.36, о.п. 804 км 22.38-22.39, Дербышки 22.42, Компрессорный 22.48-22.49, о.п. Новаторов 22.52, Ометьево 22.57-23.00, о.п. метро "Аметьево" 23.02-23.03,  Вахитово 23.06, Казань приб. 23.12.

Электропоезд №7833 (18, 19, 20 апреля) Вятские Поляны - Арск будет следовать по расписанию: Вятские Поляны отпр. 20.50, Кукмор 21.01, Коинсар 21.20, Иштуган 21.25, Шемордан 21.30, Корса 21.44, Арск приб. 21.59.

Электропоезд №6412 (18, 19, 20 апреля) сообщением Казань – Арск будет следовать по расписанию:  Казань отпр. 23.32, Вахитово 23.38-23.39, о.п. метро "Аметьево" 23.44-23.45, Ометьево 23.47-00.08, о.п. Новаторов 00.12-00.13, Компрессорный 00.16-00.17,  Дербышки 00.22-00.23, о.п. 804 км 00.27-00.28, о.п. 807 км 00.31-00.32,  Кендери 00.34-00.35, Высокая Гора 00.40-00.41, о.п. Каменка 00.43-00.44, о.п. Калинино 00.47-00.48, Бирюли 00.51-00.52, о.п. 823 км 00.55-00.56, о.п. Чепчуги 00.58-00.59,  Куркачи 01.04-01.05, о.п. 835 км 01.10-01.11, о.п. Камаево 01.13-01.14, о.п. Чурилино 01.18-01.19, о.п. Чулпаново 01.22-01.23, пл. 849 км 01.26-01.27,  Арск приб. 01.33.


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18:47 19.04.2017
Казань и Мадрид будут сотрудничать в области туризма и культуры
Договоренности достигнуты в результате диалога Ильсура Метшина и мэра Мадрида Мануэлы Кармены Кастрильо на встрече участников организации ОГВМ.
18:40 19.04.2017
На выставке в «Хазинэ» представлена коллекция фотокорреспондента ИА «Татар-информ»
В коллекции Расиха Фасхутдинова – около 900 старинных фотоаппаратов.
18:35 19.04.2017
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