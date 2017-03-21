Поздравляем Орехову Маргариту Степановну с юбилеем!

20 Апрель 2017 | Поздравляем! Печать

Поздравляем Орехову Маргариту Степановну с юбилеем!

У нашей дорогой и любимой мамы Ореховой Маргариты Степановны - юбилей. Ей исполнилось 75 лет.  Мы от всей души поздравляем  самого дорогого человека в мире с этой  прекрасной датой. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви всех родных и близких.

Мамочка наша родная, любимая,

Бабушка славная, незаменимая!

Мы с юбилеем тебя поздравляем,

Всяческих благ в твоей жизни желаем!

С любовью, муж, дочери, внук, родня.

Кукмор


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