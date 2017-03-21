Поздравляем Орехову Маргариту Степановну с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
С любовью, муж, дочери, внук, родня.
Кукмор
20 Апрель 2017 | Поздравляем! Печать
У нашей дорогой и любимой мамы Ореховой Маргариты Степановны - юбилей. Ей исполнилось 75 лет. Мы от всей души поздравляем самого дорогого человека в мире с этой прекрасной датой. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, любви всех родных и близких.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем!
С любовью, муж, дочери, внук, родня.
Кукмор
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