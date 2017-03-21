Команда Манзарасской школы заняла первое место в конкурсе "Безопасное колесо" (фото)

Участники конкурса показали свои знания правил дорожного движения, в оказании первой медицинской помощи, продемонстрировали свои навыки езды на велосипеде с преодолением препятствий. Задания были очень сложные, поэтому требовали не только глубоких знаний, но и точности, и быстроты реакции. Ребята не подкачали – хорошо подготовились к конкурсу. После подсчета баллов, стали известны победители: первое место заняла команда Манзарасской средней школы. На втором и третьем местах - Большесардекская и Кукморская гимназии №1. Победителями номинации «Лучшие знатоки правил дорожного движения» признана команда Нырьинской школы, «За успехи в области медицины» - многопрофильный лицей, «Лучшие велосипедисты» - Яныльская школа.