Двухлетний мальчик скончался после укола, который сделал ему отец

В Чеченской республике двухлетний мальчик скончался, а его годовалая сестра находится в тяжелом состоянии после укола, который поставил им отец.
Мужчина с медицинским образованием решил вылечить детей от простуды самостоятельно. В результате после введения инъекций малышам стало только хуже. С диагнозом «анафилактический шок, аллергическая реакция на введённый медицинский препарат» их госпитализировали/
Через несколько часов один из детей скончался, второй находится в тяжелом состоянии, сообщает ntr-24.ru со ссылкой на СУ СКР по Чеченской Республике.
По данному факту проводится проверка.