Прогноз погоды для кукморян на 20 апреля

В Республике

Шишкинские пруды и стадион «Молодежный» Елабуги очистили от мусора

В городе прошел массовый средник.

19:57 19.04.2017 В городе прошел массовый средник.

Савченко доложил Путину о социально-экономической ситуации в Белгородской области

По словам Савченко, ситуация в области позитивная, экономика дает постоянный рост.

19:46 19.04.2017 По словам Савченко, ситуация в области позитивная, экономика дает постоянный рост.

Захарова о сравнении Порошенко России с крокодилом: Видимо, разговелся на славу

Президент Украины позволил себе метафоричное сравнение, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

19:29 19.04.2017 Президент Украины позволил себе метафоричное сравнение, выступая в Королевском институте международных отношений в Лондоне.

В Кремле обсудили будущий приезд Путина на форум «Один пояс – один путь» в КНР

Президент РФ напомнил, что ему предстоит поездка в Пекин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.

19:24 19.04.2017 Президент РФ напомнил, что ему предстоит поездка в Пекин по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина.

В Москве Адель Вафин подвел итоги информационной кампании «Образование против новообразований»

Министр здравоохранения РТ принял участие во всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

19:20 19.04.2017 Министр здравоохранения РТ принял участие во всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России».

Видео: в Оренбуржье труба ограждения прошла сквозь бедро пассажира

Мужчину доставили в реанимацию бузулукской больницы и сразу же отправили в операционную, правую ногу спасти не удалось.

19:17 19.04.2017 Мужчину доставили в реанимацию бузулукской больницы и сразу же отправили в операционную, правую ногу спасти не удалось.

Ученые: Употребление свекольного сока омолаживает мозг

Свойство свекольного сока помогает людям переносить жизнь в горах, а также улучшает жизнь гипертоникам.

18:48 19.04.2017 Свойство свекольного сока помогает людям переносить жизнь в горах, а также улучшает жизнь гипертоникам.

Минтимер Шаймиев о Болгарской академии: Мы впервые строим такой объект с исторической составляющей

На сегодняшний день здание Болгарской исламской академии находится в высшей степени строительной готовности.

18:47 19.04.2017 На сегодняшний день здание Болгарской исламской академии находится в высшей степени строительной готовности.

На выставке в «Хазинэ» представлена коллекция фотокорреспондента ИА «Татар-информ»

В коллекции Расиха Фасхутдинова – около 900 старинных фотоаппаратов.

18:35 19.04.2017 В коллекции Расиха Фасхутдинова – около 900 старинных фотоаппаратов.

Рустам Минниханов: Татарстан готов поставлять в Иран грузовые машины, автобусы, вертолеты, суда

Также Президент РТ отметил, что республика заинтересована в укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Ираном.

18:32 19.04.2017 Также Президент РТ отметил, что республика заинтересована в укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Ираном.

В казанской школе прошел экологический урок «Сделаем вместе!»

Вместе со школьниками на уроке присутствовал и министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.

18:27 19.04.2017 Вместе со школьниками на уроке присутствовал и министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.

В Елабуге прошел экофестиваль «Зеленый город»

В рамках мероприятия школьники и воспитанники детских садов защитили свои экопроекты по благоустройству парков, скверов и школьных дворов.

18:17 19.04.2017 В рамках мероприятия школьники и воспитанники детских садов защитили свои экопроекты по благоустройству парков, скверов и школьных дворов.

Алексей Песошин принял участие в совещании правоохранительных органов ПФО в Нижнем Новгороде

Совещание было посвящено пресечению преступлений в сфере ОСАГО.

18:07 19.04.2017 Совещание было посвящено пресечению преступлений в сфере ОСАГО.

«Татнефть-Арена» примет второй этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

Российские бойцы будут выходить на ринг в каждом из 6 поединков.

18:06 19.04.2017 Российские бойцы будут выходить на ринг в каждом из 6 поединков.

Президент РТ провел диалог с министром информационно-коммуникационных технологий Ирана

Рустам Минниханов пригласил иранские стартапы к участию в региональной программе проектов стран Организации исламского сотрудничества.

18:03 19.04.2017 Рустам Минниханов пригласил иранские стартапы к участию в региональной программе проектов стран Организации исламского сотрудничества.

Президент РТ: Татарстан готов расширять сотрудничество с представителями бизнеса Ирана

Рустам Минниханов принял участие в Татарстано-Иранском бизнес-форуме.

17:51 19.04.2017 Рустам Минниханов принял участие в Татарстано-Иранском бизнес-форуме.

На Казанском ипподроме пройдет чемпионат РТ по конкуру и выездке

Соревнования состоятся на обновленном еврогрунте и станут отборочным этапом на чемпионат и первенство России.

17:44 19.04.2017 Соревнования состоятся на обновленном еврогрунте и станут отборочным этапом на чемпионат и первенство России.

Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану сдали нормы ГТО

Девяти сотрудникам МЧС вручили золотые и бронзовые значки ГТО.

17:42 19.04.2017 Девяти сотрудникам МЧС вручили золотые и бронзовые значки ГТО.

Халил Шайхутдинов: У Казани самая высокая готовность к Кубку конфедераций

По мнению Халила Шайхутдинова, подготовка к событию не вызывает опасений у экспертов FIFA ввиду большого опыта в проведении соревнований.

17:41 19.04.2017 По мнению Халила Шайхутдинова, подготовка к событию не вызывает опасений у экспертов FIFA ввиду большого опыта в проведении соревнований.

Танцоры из Высокогорского района РТ взяли «серебро» на конкурсе «Планета талантов»

В Москве состоялся конкурс-фестиваль «Колыбель России» в рамках международного проекта «Планета талантов».

17:23 19.04.2017 В Москве состоялся конкурс-фестиваль «Колыбель России» в рамках международного проекта «Планета талантов».

Студентка Казанского аграрного университета вышла в финал всероссийского конкурса «Королева леса»

К дефиле и конкурсным заданиям Азиза Фазылова уже пятый день готовится в Архангельске, где состоится торжественное мероприятие.

17:16 19.04.2017 К дефиле и конкурсным заданиям Азиза Фазылова уже пятый день готовится в Архангельске, где состоится торжественное мероприятие.

В Казани установят символичные шар и стену FIFA-2018 из живых цветов

Композицию у «Казань-Арены» создадут из 23 тыс. 470 штук красных и зеленых цветов альтернантеры.

17:14 19.04.2017 Композицию у «Казань-Арены» создадут из 23 тыс. 470 штук красных и зеленых цветов альтернантеры.

Мухаметшин: Журнал «Ялкын» вносит огромный вклад в сохранение и развитие родного языка

Председатель Госсовета РТ встретился с участниками проекта «Школа лидера» журнала «Ялкын».

17:07 19.04.2017 Председатель Госсовета РТ встретился с участниками проекта «Школа лидера» журнала «Ялкын».

Миндортранс РТ: Дорожная техника готова к работе в сложных погодных условиях

Для обслуживания федеральных трасс подготовлены 132 единицы снегоуборочной техники, региональных дорог – 158 машин.

17:07 19.04.2017 Для обслуживания федеральных трасс подготовлены 132 единицы снегоуборочной техники, региональных дорог – 158 машин.

В камаловском театре идут показы дипломных спектаклей студентов КазГИК

Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.

17:02 19.04.2017 Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.

Транспортная прокуратура запретила челнинцу летать на воздушном шаре

Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.

16:51 19.04.2017 Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.

В Татарстане с начала года шесть машин украли при помощи эвакуаторов

Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.

16:46 19.04.2017 Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.

Правительство РФ намерено вложить в оздоровление бассейна Волги 200 млрд рублей

По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.

16:45 19.04.2017 По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.

Дорожный сервис на федеральных трассах Татарстана признан одним из лучших в России

Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.

16:35 19.04.2017 Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.