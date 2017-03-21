Сотрудники Кукморского краеведческого музея побывали в гостях у ветеранов

19 Апрель 2017 | новости

В рамках акции «Весенняя неделя добра» сотрудники Кукморского краеведческого музея Лилия Галимуллина и Эльвира Хасанова посетили ветеранов войны Мубарякзяна и Хатиру Салиховых, проживающих в деревне Люга. Ветераны поделились воспоминаниями выпавших на их долю трудностей в годы суровой войны. Несмотря на то, что их молодость прошла в тяжелые военные годы, Хатира апа и Мубарякзян абый с оптимизмом смотрят в будущее и благодарят руководство района, всех тех, кто о них помнит и навещает их.