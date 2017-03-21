В рамках акции «Весенняя неделя добра» сотрудники Кукморского краеведческого музея Лилия Галимуллина и Эльвира Хасанова посетили ветеранов войны Мубарякзяна и Хатиру Салиховых, проживающих в деревне Люга. Ветераны поделились воспоминаниями выпавших на их долю трудностей в годы суровой войны. Несмотря на то, что их молодость прошла в тяжелые военные годы, Хатира апа и Мубарякзян абый с оптимизмом смотрят в будущее и благодарят руководство района, всех тех, кто о них помнит и навещает их.
Сотрудники Кукморского краеведческого музея побывали в гостях у ветеранов
19 Апрель 2017 | новости Печать
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Мужчину доставили в реанимацию бузулукской больницы и сразу же отправили в операционную, правую ногу спасти не удалось.
19:17 19.04.2017
Мужчину доставили в реанимацию бузулукской больницы и сразу же отправили в операционную, правую ногу спасти не удалось.
19:17 19.04.2017
Ученые: Употребление свекольного сока омолаживает мозг
Свойство свекольного сока помогает людям переносить жизнь в горах, а также улучшает жизнь гипертоникам.
18:48 19.04.2017
Свойство свекольного сока помогает людям переносить жизнь в горах, а также улучшает жизнь гипертоникам.
18:48 19.04.2017
Минтимер Шаймиев о Болгарской академии: Мы впервые строим такой объект с исторической составляющей
На сегодняшний день здание Болгарской исламской академии находится в высшей степени строительной готовности.
18:47 19.04.2017
На сегодняшний день здание Болгарской исламской академии находится в высшей степени строительной готовности.
18:47 19.04.2017
На выставке в «Хазинэ» представлена коллекция фотокорреспондента ИА «Татар-информ»
В коллекции Расиха Фасхутдинова – около 900 старинных фотоаппаратов.
18:35 19.04.2017
В коллекции Расиха Фасхутдинова – около 900 старинных фотоаппаратов.
18:35 19.04.2017
Рустам Минниханов: Татарстан готов поставлять в Иран грузовые машины, автобусы, вертолеты, суда
Также Президент РТ отметил, что республика заинтересована в укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Ираном.
18:32 19.04.2017
Также Президент РТ отметил, что республика заинтересована в укреплении долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Ираном.
18:32 19.04.2017
В казанской школе прошел экологический урок «Сделаем вместе!»
Вместе со школьниками на уроке присутствовал и министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.
18:27 19.04.2017
Вместе со школьниками на уроке присутствовал и министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.
18:27 19.04.2017
В Елабуге прошел экофестиваль «Зеленый город»
В рамках мероприятия школьники и воспитанники детских садов защитили свои экопроекты по благоустройству парков, скверов и школьных дворов.
18:17 19.04.2017
В рамках мероприятия школьники и воспитанники детских садов защитили свои экопроекты по благоустройству парков, скверов и школьных дворов.
18:17 19.04.2017
Алексей Песошин принял участие в совещании правоохранительных органов ПФО в Нижнем Новгороде
Совещание было посвящено пресечению преступлений в сфере ОСАГО.
18:07 19.04.2017
Совещание было посвящено пресечению преступлений в сфере ОСАГО.
18:07 19.04.2017
«Татнефть-Арена» примет второй этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»
Российские бойцы будут выходить на ринг в каждом из 6 поединков.
18:06 19.04.2017
Российские бойцы будут выходить на ринг в каждом из 6 поединков.
18:06 19.04.2017
Президент РТ провел диалог с министром информационно-коммуникационных технологий Ирана
Рустам Минниханов пригласил иранские стартапы к участию в региональной программе проектов стран Организации исламского сотрудничества.
18:03 19.04.2017
Рустам Минниханов пригласил иранские стартапы к участию в региональной программе проектов стран Организации исламского сотрудничества.
18:03 19.04.2017
Президент РТ: Татарстан готов расширять сотрудничество с представителями бизнеса Ирана
Рустам Минниханов принял участие в Татарстано-Иранском бизнес-форуме.
17:51 19.04.2017
Рустам Минниханов принял участие в Татарстано-Иранском бизнес-форуме.
17:51 19.04.2017
На Казанском ипподроме пройдет чемпионат РТ по конкуру и выездке
Соревнования состоятся на обновленном еврогрунте и станут отборочным этапом на чемпионат и первенство России.
17:44 19.04.2017
Соревнования состоятся на обновленном еврогрунте и станут отборочным этапом на чемпионат и первенство России.
17:44 19.04.2017
Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану сдали нормы ГТО
Девяти сотрудникам МЧС вручили золотые и бронзовые значки ГТО.
17:42 19.04.2017
Девяти сотрудникам МЧС вручили золотые и бронзовые значки ГТО.
17:42 19.04.2017
Халил Шайхутдинов: У Казани самая высокая готовность к Кубку конфедераций
По мнению Халила Шайхутдинова, подготовка к событию не вызывает опасений у экспертов FIFA ввиду большого опыта в проведении соревнований.
17:41 19.04.2017
По мнению Халила Шайхутдинова, подготовка к событию не вызывает опасений у экспертов FIFA ввиду большого опыта в проведении соревнований.
17:41 19.04.2017
Танцоры из Высокогорского района РТ взяли «серебро» на конкурсе «Планета талантов»
В Москве состоялся конкурс-фестиваль «Колыбель России» в рамках международного проекта «Планета талантов».
17:23 19.04.2017
В Москве состоялся конкурс-фестиваль «Колыбель России» в рамках международного проекта «Планета талантов».
17:23 19.04.2017
Студентка Казанского аграрного университета вышла в финал всероссийского конкурса «Королева леса»
К дефиле и конкурсным заданиям Азиза Фазылова уже пятый день готовится в Архангельске, где состоится торжественное мероприятие.
17:16 19.04.2017
К дефиле и конкурсным заданиям Азиза Фазылова уже пятый день готовится в Архангельске, где состоится торжественное мероприятие.
17:16 19.04.2017
В Казани установят символичные шар и стену FIFA-2018 из живых цветов
Композицию у «Казань-Арены» создадут из 23 тыс. 470 штук красных и зеленых цветов альтернантеры.
17:14 19.04.2017
Композицию у «Казань-Арены» создадут из 23 тыс. 470 штук красных и зеленых цветов альтернантеры.
17:14 19.04.2017
Мухаметшин: Журнал «Ялкын» вносит огромный вклад в сохранение и развитие родного языка
Председатель Госсовета РТ встретился с участниками проекта «Школа лидера» журнала «Ялкын».
17:07 19.04.2017
Председатель Госсовета РТ встретился с участниками проекта «Школа лидера» журнала «Ялкын».
17:07 19.04.2017
Миндортранс РТ: Дорожная техника готова к работе в сложных погодных условиях
Для обслуживания федеральных трасс подготовлены 132 единицы снегоуборочной техники, региональных дорог – 158 машин.
17:07 19.04.2017
Для обслуживания федеральных трасс подготовлены 132 единицы снегоуборочной техники, региональных дорог – 158 машин.
17:07 19.04.2017
В камаловском театре идут показы дипломных спектаклей студентов КазГИК
Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.
17:02 19.04.2017
Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.
17:02 19.04.2017
Транспортная прокуратура запретила челнинцу летать на воздушном шаре
Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.
16:51 19.04.2017
Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.
16:51 19.04.2017
В Татарстане с начала года шесть машин украли при помощи эвакуаторов
Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.
16:46 19.04.2017
Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.
16:46 19.04.2017
Правительство РФ намерено вложить в оздоровление бассейна Волги 200 млрд рублей
По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.
16:45 19.04.2017
По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.
16:45 19.04.2017
Дорожный сервис на федеральных трассах Татарстана признан одним из лучших в России
Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.
16:35 19.04.2017
Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.
16:35 19.04.2017
Судебные приставы Татарстана выявили коллегу, присвоившего чужие деньги
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
16:26 19.04.2017
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
16:26 19.04.2017