Она жаловалась на боли в животе. Причина заставила ужаснуться даже врача. Их там было 12 0000!

19 Апрель 2017 | новости

Эта 48-летняя женщина, Минати Мондал из Индии, в течение 45 дней страдала от кислотного рефлюкса и сильной боли в желудке. Когда она все же решилась пойти в больницу, анализы показали, что у нее камни в желчном пузыре.

Минати сразу назначили операцию. Но когда хирург увидел, что находится в ее животе, то вскрикнул от удивления. Еще бы, ведь в желчном пузыре женщины обнаружилось целых 12 000 камней!

Операция длилась 4 часа, а все камни были крошечными, от 2 мм до 5 мм в диаметре. Доктор Макхан Лала Саа признался, что до этого выполнил много операций по удалению камней в организме, однако даже для него было неожиданным пересечь отметку в 5 000.

В 1983 году британские врачи удалили 3 110 камней из желчного пузыря пациента. Однако 12 000 – это намного больше! Возможно, это новый мировой рекорд удаленных камней из желчного пузыря, поэтому образцы отправили в Лондон.

Что такое камни в желчном пузыре?

Это отложение холестерина и солей. Желчный пузырь является грушевидным органом, который расположен под печенью и вырабатывает желчь. В истории были случаи, когда люди с желчными камнями вообще не испытывали никаких симптомов. Боль обычно возникает лишь тогда, когда камни начинают блокировать желчный пузырь. В таком случае человек испытывает сильную боль, тошноту и даже может умереть от инфекции.

Несмотря на это, желчные камни являются довольно распространенной проблемой. Жирная еда, особенно в случае с женщинами, значительно увеличивает вероятность их образования.

Операция прошла успешно, и теперь Минати Мондал чувствует себя просто замечательно. Надеемся, что она все же пересмотрит свое отношение к жирной пище!

По материалам: healthyfoodtreatments.com

Перевод и адаптация: Маркетиум