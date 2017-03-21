Как оформить социальные льготы, не выходя из дома

Еще пару лет назад для пенсионеров и льготников из Татарстана очереди в районных соцзащитах были неотъемлемой частью жизни. Сейчас субсидии и компенсации можно оформить дистанционно при помощи гаджетов.

Особое внимание людям, нуждающимся в социальной поддержке, уделяется в Татарстане. Для этого глобальные информационные технологии активно внедряются в социальную сферу. На портале госуслуг Татарстана насчитывается 240 сервисов и зарегистрировано почти 2 миллиона личных кабинетов. За прошлый год жители республики воспользовались электронными услугами около 83 миллионов раз, что на 40 процентов больше, чем годом ранее. Социальное направление при этом становится наиболее востребованным.

– За первый квартал текущего года около 500 тысяч жителей Татарстана воспользовались социальными услугами в электронном виде. Они подали заявления для получения льгот и субсидий, запись на прием к специалистам. Сегодня на портале uslugi.tatarstan.ru можно подать заявление на назначение пособий, выплат, субсидий и компенсаций в отделение Республиканского центра материальной помощи, записаться на прием к специалисту соцзащиты, воспользоваться калькулятором компенсации части родительской платы за детский сад, посмотреть информацию о текущих начислениях компенсации части родительской платы за просмотр и уход за ребенком в детском саду, – рассказала пресс-секретарь Министерства информатизации и связи РТ Анна Яковлева.

Самыми популярными услугами стали оформление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций частей родительской платы за детсады и ежемесячного пособия на ребенка. О востребованности электронного сервиса говорят цифры. В 2016 году поступило более 41 тысячи электронных заявлений на компенсацию родительской платы за детский сад, что в четыре с лишним раза больше прошлогоднего показателя. Также было подано 162,5 тысячи заявлений на назначении субсидий на оплату ЖКУ (рост на 6 процентов) и около 70 тысяч заявлений на выплату на проезд пенсионерам (рост на 10 процентов).

– Результаты проделанной работы ощутили на себе жители республики в прошлом году. У них отпала необходимость ходить за справками, снизилось время рассмотрения заявлений и оказания услуг в социальной сфере. Переведены полностью в электронный вид восемь социально-значимых услуг, такие как: назначение основной и дополнительной компенсации части родительской платы, назначение ежемесячного пособия на ребенка и другие, – сообщили в пресс-службе.

В прошлом году на портале госуслуг появились новые электронные сервисы. Это услуга по назначению ежемесячной субсидии на приобретение лекарственных средств детям из многодетных семей, услуга по назначению ежемесячной субсидии-льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для многодетных семей. Для удобства людей оптимизированы услуги по подаче заявления на назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам.

Как оформить компенсацию родительской платы за детский сад

Пользоваться порталом достаточно просто. К примеру, для получения основной компенсации части родительской платы за детский сад необходимо заполнить заявление на портале и дождаться, когда статус поданного заявления изменится на «решение принято». Тогда заявитель получит решение в электронном виде. В случае назначения компенсации выплаты будут приходить на указанный в заявлении расчётный счёт или через организацию, осуществляющую доставку выплат.

Обязательными условиями для подачи заявления на основную или дополнительную компенсацию части родительской платы за детский сад являются:

1. Предоставление свидетельства о рождении ребенка, выданное органами ЗАГС Татарстана.

2. Проживание всех членов семьи по одному адресу (для дополнительной компенсации).

3. Среднедушевой доход семьи менее 20 тыс. рублей на человека (для дополнительной компенсации).

4. Наличие зарегистрированной учетной записи с подтвержденными персональными данными на портале госуслуг России по адресу gosuslugi.ru (учетная запись не ниже стандартной).

Мнения:

Министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов:

– Второй год подряд Татарстан становится лидером среди регионов России по доле граждан, использующих электронные услуги. Ими пользуется уже около 80 процентов населения республики. Сейчас на портале представлено 240 электронных услуг и сервисов. Лидерами по предоставлению социальных услуг являются Минтруд РТ (по подаче заявлений на предоставление мер социальной защиты) и Минздраз РТ (электронная запись на прием к врачу). Электронные услуги органов социальной защиты в республике набирают особую популярность.

Заместитель министра информатизации и связи РТ Тимур Зарипов:

– Электронный сервис значительно упрощает жизнь его пользователей. В частности, после подачи электронного заявления не требуется личное посещение Республиканских центров материальной помощи. Все необходимые документы и справки сотрудники этих ведомств запрашивают самостоятельно при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия. В дальнейшем планируем продолжить работу по организации межведомственного информационного взаимодействия в целях повышения эффективности

работы специалистов социальной защиты, а также сокращения очередей и количества визитов граждан в органы социальной защиты для получения необходимых справок.

Наталья Рыбакова, "События"