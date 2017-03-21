Учащиеся Ныртинской средней школы побывали в гостях у пенсионерки Саджиды Ахметзяновой

В Республике

В казанской школе прошел экологический урок «Сделаем вместе!»

Вместе со школьниками на уроке присутствовал и министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.

18:27 19.04.2017 Вместе со школьниками на уроке присутствовал и министр экологии РТ Фарид Абдулганиев.

В Елабуге прошел экофестиваль «Зеленый город»

В рамках мероприятия школьники и воспитанники детских садов защитили свои экопроекты по благоустройству парков, скверов и школьных дворов.

18:17 19.04.2017 В рамках мероприятия школьники и воспитанники детских садов защитили свои экопроекты по благоустройству парков, скверов и школьных дворов.

«Татнефть-Арена» примет второй этап 1/8 финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

Российские бойцы будут выходить на ринг в каждом из 6 поединков.

18:06 19.04.2017 Российские бойцы будут выходить на ринг в каждом из 6 поединков.

Президент РТ провел диалог с министром информационно-коммуникационных технологий Ирана

Рустам Минниханов пригласил иранские стартапы к участию в региональной программе проектов стран Организации исламского сотрудничества.

18:03 19.04.2017 Рустам Минниханов пригласил иранские стартапы к участию в региональной программе проектов стран Организации исламского сотрудничества.

Президент РТ: Татарстан готов расширять сотрудничество с представителями бизнеса Ирана

Рустам Минниханов принял участие в Татарстано-Иранском бизнес-форуме.

17:51 19.04.2017 Рустам Минниханов принял участие в Татарстано-Иранском бизнес-форуме.

На Казанском ипподроме пройдет чемпионат РТ по конкуру и выездке

Соревнования состоятся на обновленном еврогрунте и станут отборочным этапом на чемпионат и первенство России.

17:44 19.04.2017 Соревнования состоятся на обновленном еврогрунте и станут отборочным этапом на чемпионат и первенство России.

Сотрудники ГУ МЧС России по Татарстану сдали нормы ГТО

Девяти сотрудникам МЧС вручили золотые и бронзовые значки ГТО.

17:42 19.04.2017 Девяти сотрудникам МЧС вручили золотые и бронзовые значки ГТО.

Халил Шайхутдинов: У Казани самая высокая готовность к Кубку конфедераций

По мнению Халила Шайхутдинова, подготовка к событию не вызывает опасений у экспертов FIFA ввиду большого опыта в проведении соревнований.

17:41 19.04.2017 По мнению Халила Шайхутдинова, подготовка к событию не вызывает опасений у экспертов FIFA ввиду большого опыта в проведении соревнований.

Танцоры из Высокогорского района РТ взяли «серебро» на конкурсе «Планета талантов»

В Москве состоялся конкурс-фестиваль «Колыбель России» в рамках международного проекта «Планета талантов».

17:23 19.04.2017 В Москве состоялся конкурс-фестиваль «Колыбель России» в рамках международного проекта «Планета талантов».

Студентка Казанского аграрного университета вышла в финал всероссийского конкурса «Королева леса»

К дефиле и конкурсным заданиям Азиза Фазылова уже пятый день готовится в Архангельске, где состоится торжественное мероприятие.

17:16 19.04.2017 К дефиле и конкурсным заданиям Азиза Фазылова уже пятый день готовится в Архангельске, где состоится торжественное мероприятие.

В Казани установят символичные шар и стену FIFA-2018 из живых цветов

Композицию у «Казань-Арены» создадут из 23 тыс. 470 штук красных и зеленых цветов альтернантеры.

17:14 19.04.2017 Композицию у «Казань-Арены» создадут из 23 тыс. 470 штук красных и зеленых цветов альтернантеры.

Мухаметшин: Журнал «Ялкын» вносит огромный вклад в сохранение и развитие родного языка

Председатель Госсовета РТ встретился с участниками проекта «Школа лидера» журнала «Ялкын».

17:07 19.04.2017 Председатель Госсовета РТ встретился с участниками проекта «Школа лидера» журнала «Ялкын».

Миндортранс РТ: Дорожная техника готова к работе в сложных погодных условиях

Для обслуживания федеральных трасс подготовлены 132 единицы снегоуборочной техники, региональных дорог – 158 машин.

17:07 19.04.2017 Для обслуживания федеральных трасс подготовлены 132 единицы снегоуборочной техники, региональных дорог – 158 машин.

В камаловском театре идут показы дипломных спектаклей студентов КазГИК

Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.

17:02 19.04.2017 Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.

Транспортная прокуратура запретила челнинцу летать на воздушном шаре

Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.

16:51 19.04.2017 Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.

В Татарстане с начала года шесть машин украли при помощи эвакуаторов

Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.

16:46 19.04.2017 Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.

Правительство РФ намерено вложить в оздоровление бассейна Волги 200 млрд рублей

По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.

16:45 19.04.2017 По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.

Дорожный сервис на федеральных трассах Татарстана признан одним из лучших в России

Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.

16:35 19.04.2017 Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.

Судебные приставы Татарстана выявили коллегу, присвоившего чужие деньги

Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

16:26 19.04.2017 Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Перспективы российско-эмиратского сотрудничества обсудит Путин с наследным принцем Абу-Даби

Особое внимание стороны планируют уделить совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.

16:19 19.04.2017 Особое внимание стороны планируют уделить совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Джулия Робертс стала самой красивой женщиной года по версии People

Джулия Робертс – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

15:50 19.04.2017 Джулия Робертс – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Опубликовано видео с ликвидированными под Владимиром боевиками

Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.

15:17 19.04.2017 Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.

Ильфир Якупов: «Фестиваль "Науруз" – это не коммерческий проект»

Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.

15:14 19.04.2017 Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.

Марат Ахметов заявил о необходимости усилить работу по кредитованию малых форм хозяйствования

По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.

15:03 19.04.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.

Губернатор Новосибирской области отменил решение о резком росте тарифов ЖКХ

По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго.

14:51 19.04.2017 По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго.

«Науруз» представит спектакль «Ричард III» в трактовке казахского театра

Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.

14:44 19.04.2017 Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.

В АО «Транснефть-Прикамье» проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии»

Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.

14:43 19.04.2017 Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.

Фестиваль «Науруз» торжественно откроется в Казани на берегу озера Кабан

Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.

14:38 19.04.2017 Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.

Красногорское поселение признано победителем конкурса самых благоустроенных поселений России

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

14:34 19.04.2017 Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.