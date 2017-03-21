Ветеран рассказала учащимся о своей жизни, поделилась интересными воспоминаниями из детства, молодости. Дети с большим желанием помогли бабушке по дому: подмели пол, полили цветы, протерли пыль и привели полки в порядок. Махианвар аби была рада помощи детей и поблагодарила их, сообщила библиотекарь деревни Олуяз Сумбеля Камалиева.
Олуязские ребята проведали ветерана Махианвар Зайруллину (фото)
19 Апрель 2017 | новости Печать
В районе идет акция «Неделя добра», в рамках которой мы с юными читателями Олуязской библиотеки отправились проведать ветерана Махианвар Зайруллину и постарались ей помочь.
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