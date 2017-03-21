Татарстан заваливает снегом

19 Апрель 2017 | новости

В юго-восточной части Татарстана ночью и утром 19 апреля прошел обильный снегопад. Фотографиями заснеженных улиц и дорог в Лениногорске, Бугульме, Азнакаево, Бавлах делятся пользователи социальных сетей.

Напомним, ранее Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погодных условий под влиянием активного южного циклона с 19 по 21 апреля. По данным синоптиков, на территории республики ожидаются умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами прогнозируются метели с существенным ухудшением видимости. Установится временный снежный покров. Температура воздуха на юге и востоке республики составит до +8...+10 градусов.

О существенном ухудшении погодных условий также сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» 18 апреля руководитель Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Татар-информ