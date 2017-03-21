В финале приняли участие 64 команд Российской Федерации. Республику Татарстан представляла команда «Ягуар» тренер из Кукморского района (преподаватель Ганиев Ильдар Марселевич), которая заняла 5 место.
Кукморские хоккеисты вернулись с пятым местом из Адлера (фото)
В городе Адлер Краснодарского края состоялся финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди команд 2006-2007 года рождения.
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В Республике
В камаловском театре идут показы дипломных спектаклей студентов КазГИК
Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.
17:02 19.04.2017
Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.
17:02 19.04.2017
Транспортная прокуратура запретила челнинцу летать на воздушном шаре
Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.
16:51 19.04.2017
Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.
16:51 19.04.2017
Автомобили «ВАЗ», «Киа» и «Хендэ» чаще всего угоняют в Татарстане
Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.
16:46 19.04.2017
Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.
16:46 19.04.2017
Правительство РФ намерено вложить в оздоровление бассейна Волги 200 млрд рублей
По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.
16:45 19.04.2017
По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.
16:45 19.04.2017
Дорожный сервис на федеральных трассах Татарстана признан одним из лучших в России
Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.
16:35 19.04.2017
Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.
16:35 19.04.2017
Судебные приставы Татарстана выявили коллегу, присвоившего чужие деньги
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
16:26 19.04.2017
Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
16:26 19.04.2017
Перспективы российско-эмиратского сотрудничества обсудит Путин с наследным принцем Абу-Даби
Особое внимание стороны планируют уделить совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.
16:19 19.04.2017
Особое внимание стороны планируют уделить совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.
16:19 19.04.2017
Джулия Робертс стала самой красивой женщиной года по версии People
Джулия Робертс – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире.
15:50 19.04.2017
Джулия Робертс – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире.
15:50 19.04.2017
Опубликовано видео с ликвидированными под Владимиром боевиками
Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.
15:17 19.04.2017
Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.
15:17 19.04.2017
Ильфир Якупов: «Фестиваль "Науруз" – это не коммерческий проект»
Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.
15:14 19.04.2017
Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.
15:14 19.04.2017
Марат Ахметов заявил о необходимости усилить работу по кредитованию малых форм хозяйствования
По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.
15:03 19.04.2017
По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.
15:03 19.04.2017
Губернатор Новосибирской области отменил решение о резком росте тарифов ЖКХ
По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго.
14:51 19.04.2017
По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго.
14:51 19.04.2017
«Науруз» представит спектакль «Ричард III» в трактовке казахского театра
Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.
14:44 19.04.2017
Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.
14:44 19.04.2017
В АО «Транснефть-Прикамье» проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.
14:43 19.04.2017
Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.
14:43 19.04.2017
Фестиваль «Науруз» торжественно откроется в Казани на берегу озера Кабан
Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.
14:38 19.04.2017
Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.
14:38 19.04.2017
Красногорское поселение признано победителем конкурса самых благоустроенных поселений России
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
14:34 19.04.2017
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
14:34 19.04.2017
Мать утонувшей в челнинском бассейне девочки не может простить обвиняемых в смерти дочери
На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.
14:31 19.04.2017
На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.
14:31 19.04.2017
Шайхразиев: Усилия по пресечению детского насилия разбиваются о ведомственную ограниченность
В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.
14:19 19.04.2017
В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.
14:19 19.04.2017
Авиаотряд спецназначения Росгвардии по РТ отметил 10-летие со дня формирования
Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.
14:17 19.04.2017
Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.
14:17 19.04.2017
Алексей Созинов: «Задача КГМУ – провести лучший в истории фестиваль»
По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.
14:14 19.04.2017
По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.
14:14 19.04.2017
За победу в спортивном фестивале медицинских вузов РФ студенты получат по 10 тысяч рублей
Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.
14:05 19.04.2017
Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.
14:05 19.04.2017
В фестивале «Науруз» примут участие театры России, Казахстана и Эстонии
Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.
14:00 19.04.2017
Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.
14:00 19.04.2017
В Кремле заявили об иррациональности санкций против Пхеньяна
«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.
13:58 19.04.2017
«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.
13:58 19.04.2017
КГМУ построит спортзал на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Чуйкова
По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.
13:53 19.04.2017
По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.
13:53 19.04.2017
В Казани представили флаг спортивного фестиваля медицинских вузов России
Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.
13:35 19.04.2017
Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.
13:35 19.04.2017
На стройке в Казани погибла 54-летняя отделочница
Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.
13:32 19.04.2017
Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.
13:32 19.04.2017
Юлия Самойлова после недопуска на «Евровидение» выступит в храме Христа Спасителя
«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.
13:17 19.04.2017
«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.
13:17 19.04.2017
В Казани пройдет спортивный фестиваль медицинских вузов России
Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.
13:11 19.04.2017
Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.
13:11 19.04.2017
Более 90 стихийных свалок обнаружено в ходе рейда по территории Казанского региона ГЖД
Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.
13:06 19.04.2017
Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.
13:06 19.04.2017
В Казани задержан подозреваемый в незаконном производстве медицинских изделий
Оперативники обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи.
12:56 19.04.2017
Оперативники обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи.
12:56 19.04.2017