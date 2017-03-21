Кукморские хоккеисты вернулись с пятым местом из Адлера (фото)

В Республике

В камаловском театре идут показы дипломных спектаклей студентов КазГИК

Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.

17:02 19.04.2017 Дипломные спектакли студентов Бикчантаева и Зайниева идут на малой сцене театра.

Транспортная прокуратура запретила челнинцу летать на воздушном шаре

Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.

16:51 19.04.2017 Тукаевский райсуд РТ удовлетворил исковые требования Камского транспортного прокурора.

Автомобили «ВАЗ», «Киа» и «Хендэ» чаще всего угоняют в Татарстане

Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.

16:46 19.04.2017 Как сообщили полицейские, в Татарстане раскрывают 90 процентов угонов и 40 процентов краж авто.

Правительство РФ намерено вложить в оздоровление бассейна Волги 200 млрд рублей

По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.

16:45 19.04.2017 По словам Дмитрия Медведева, готовится законопроект, включающий комплекс очистительных мер по «рецепту» Байкала.

Дорожный сервис на федеральных трассах Татарстана признан одним из лучших в России

Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.

16:35 19.04.2017 Росавтодор подвел итоги первого всероссийского конкурса на звание лучших объектов дорожного сервиса, расположенных вдоль федеральных трасс.

Судебные приставы Татарстана выявили коллегу, присвоившего чужие деньги

Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

16:26 19.04.2017 Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Перспективы российско-эмиратского сотрудничества обсудит Путин с наследным принцем Абу-Даби

Особое внимание стороны планируют уделить совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.

16:19 19.04.2017 Особое внимание стороны планируют уделить совместным шагам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Джулия Робертс стала самой красивой женщиной года по версии People

Джулия Робертс – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

15:50 19.04.2017 Джулия Робертс – одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире.

Опубликовано видео с ликвидированными под Владимиром боевиками

Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.

15:17 19.04.2017 Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.

Ильфир Якупов: «Фестиваль "Науруз" – это не коммерческий проект»

Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.

15:14 19.04.2017 Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.

Марат Ахметов заявил о необходимости усилить работу по кредитованию малых форм хозяйствования

По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.

15:03 19.04.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.

Губернатор Новосибирской области отменил решение о резком росте тарифов ЖКХ

По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго.

14:51 19.04.2017 По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго.

«Науруз» представит спектакль «Ричард III» в трактовке казахского театра

Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.

14:44 19.04.2017 Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.

В АО «Транснефть-Прикамье» проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии»

Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.

14:43 19.04.2017 Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.

Фестиваль «Науруз» торжественно откроется в Казани на берегу озера Кабан

Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.

14:38 19.04.2017 Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.

Красногорское поселение признано победителем конкурса самых благоустроенных поселений России

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

14:34 19.04.2017 Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Мать утонувшей в челнинском бассейне девочки не может простить обвиняемых в смерти дочери

На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.

14:31 19.04.2017 На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.

Шайхразиев: Усилия по пресечению детского насилия разбиваются о ведомственную ограниченность

В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.

14:19 19.04.2017 В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.

Авиаотряд спецназначения Росгвардии по РТ отметил 10-летие со дня формирования

Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

14:17 19.04.2017 Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Алексей Созинов: «Задача КГМУ – провести лучший в истории фестиваль»

По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.

14:14 19.04.2017 По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.

За победу в спортивном фестивале медицинских вузов РФ студенты получат по 10 тысяч рублей

Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.

14:05 19.04.2017 Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.

В фестивале «Науруз» примут участие театры России, Казахстана и Эстонии

Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.

14:00 19.04.2017 Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.

В Кремле заявили об иррациональности санкций против Пхеньяна

«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.

13:58 19.04.2017 «Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.

КГМУ построит спортзал на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Чуйкова

По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.

13:53 19.04.2017 По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.

В Казани представили флаг спортивного фестиваля медицинских вузов России

Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.

13:35 19.04.2017 Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.

На стройке в Казани погибла 54-летняя отделочница

Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.

13:32 19.04.2017 Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.

Юлия Самойлова после недопуска на «Евровидение» выступит в храме Христа Спасителя

«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.

13:17 19.04.2017 «Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.

В Казани пройдет спортивный фестиваль медицинских вузов России

Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.

13:11 19.04.2017 Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.

Более 90 стихийных свалок обнаружено в ходе рейда по территории Казанского региона ГЖД

Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.

13:06 19.04.2017 Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.