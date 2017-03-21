Двор дома 12 по улице Ленина Кукмора утопает в мусоре

19 Апрель 2017 | Год экологии

Этот снимок сделан в центре Кукмора – во дворе дома 12 по улице Ленина. Дом расположен между Кукморским краеведческим музеем и рестораном «Татарстан». Зимой из-за снега эта куча мусора во дворе была незаметна, а сейчас видна уже с улицы. Этот вид поражает всех тех, кто привык видеть Кукмор намного чище и красивее, чем в другие годы.

На прошлой неделе об этом состоялся разговор с руководителем организации «Экосервис» Иреком Шайхутдиновым. Договорились с ним встретиться на этой неделе в понедельник. На встречу пришел и главный инженер управляющей компании Ильдар Зайнетдинов. Вот только из поссовета никто не явился, хоть мы и их пригласили.

Причину образовавшейся такой горы мусора видят в отсутствии мусорных контейнеров. Ворота при входе во двор сделаны в виде арки, через которую, оказывается, не может проехать мусоровоз.

- Нам некуда выбрасывать мусор, поэтому выкидываем сюда. Я сама складываю отходы в пакеты. Нам тоже это явление неприятно, ведь мы живем здесь, - сказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя. – Прошлым летом здесь один раз убрались, а зимой, расчистив трактором снег, увезли машину мусора. В нашем двухэтажном доме жильцов уже мало, многие переехали.

Пока мы беседовали с этой женщиной, в подъезд вошли двое подвыпивших мужчин. «Вот так, к нам заходит кто попало. Пробовали на дверь замок ставить, взломали. Ночами на первом этаже в так называемой «кухне» распивают пиво, водку, курят. А мы оттуда берем воду. Посреди кухни есть большая труба, по ней «незваные гости» стучат так, что слышно в квартире. Делали им замечание, не слушаются, теперь боимся что-либо им говорить», - продолжила она.

И действительно, в этой комнате уборщица собирала в пакеты бутылки из-под пива и водки, подметала окурки. Только в нашем присутствии она выбросила три пакета с мусором. Оказывается, здесь есть, над чем поработать сотруднику отдела внутренних дел – участковому уполномоченному.

Хотелось бы также отметить то, что ежемесячно здешние жители платят необходимую сумму за вывоз и утилизацию отходов. К примеру, в комнате женщины, с которой мы общались, прописаны 7 человек, другая женщина платит 150 рублей за пятерых. Интересно, куда уходят эти деньги, если мусор не вывозится?!

Руководители решили установить мусорные контейнеры на другой стороне дома, за рестораном. Этот вопрос они пообещали решить на днях.