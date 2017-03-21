Названа новая дата конца света

19 Апрель 2017 | новости

Группа исследователей обнаружила в космосе объект диаметром 40 метров, на большой скорости летящий к Земле.

Ученые предупредили о возможном падении космического объекта огромных размеров на Землю в этом году, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на The Mirror.

Сообщается, что группа исследователей нашла в космосе объект диаметром 40 метров, на большой скорости летящий к Земле. По подсчетам исследователей, столкновение объекта с Землей случится 12 октября.

Ученые предостерегают, что столкновение приведет к полному уничтожению озонового слоя Земли, что вызовет изменения климата и гибели всего живого.

Татар-информ