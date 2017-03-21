26 апреля для вас проводится торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Сбор возле исполкома в 13 часов. Просим вас принять активное участие.
В Кукморе состоится мероприятие, посвященное 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС
19 Апрель 2017 | новости Печать
Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и ветераны подразделений особого риска, а также вдовы ликвидаторов техногенных катастроф!
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Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.
15:17 19.04.2017
Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.
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По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.
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14:51 19.04.2017
Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.
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Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.
14:43 19.04.2017
Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.
14:38 19.04.2017
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
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На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.
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В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.
14:19 19.04.2017
Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке Конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.
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14:14 19.04.2017
Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.
14:05 19.04.2017
Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.
14:00 19.04.2017
«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.
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По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.
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Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.
13:35 19.04.2017
Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.
13:32 19.04.2017
«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.
13:17 19.04.2017
Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.
13:11 19.04.2017
Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.
13:06 19.04.2017
Оперативники обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи.
12:56 19.04.2017
Ранее должность командира полка ДПС Казани занимал Алексей Устюгов.
12:52 19.04.2017
Жителям Татарстана не стоит беспокоиться, угрозы эпидемии нет.
12:48 19.04.2017
В Тегеране Президент РТ примет участие в деловом форуме.
12:42 19.04.2017
По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшие несколько часов и на трое суток вперед снегом и дождем будет охвачена вся РТ.
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Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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Результаты исследований показали, что недостаток кислорода в воде связан с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища.
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Около 9.20 трубопровод в деревне Кулмаксы была восстановлен.
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Среди распространенных в РТ природно-очаговых инфекций – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит, туляремия и бешенство.
10:28 19.04.2017