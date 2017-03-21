В Кукморе состоится мероприятие, посвященное 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

В Республике

Опубликовано видео с ликвидированными под Владимиром боевиками

Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.

15:17 19.04.2017 Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.

Ильфир Якупов: «Фестиваль "Науруз" – это не коммерческий проект»

Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.

15:14 19.04.2017 Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.

Марат Ахметов заявил о необходимости усилить работу по кредитованию малого хозяйствования

По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.

15:03 19.04.2017 По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.

Губернатор Новосибирской области отменил решение о резком росте тарифов ЖКХ

По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго

14:51 19.04.2017 По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго

«Науруз» представит спектакль «Ричард III» в трактовке казахского театра

Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.

14:44 19.04.2017 Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.

В АО «Транснефть-Прикамье» проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии»

Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.

14:43 19.04.2017 Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.

Фестиваль «Науруз» торжественно откроется в Казани на берегу озера Кабан

Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.

14:38 19.04.2017 Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.

Красногорское поселение признано победителем конкурса самых благоустроенных поселений России

Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

14:34 19.04.2017 Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Мать утонувшей в челнинском бассейне девочки не может простить обвиняемых в смерти дочери

На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.

14:31 19.04.2017 На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.

Шайхразиев: Усилия по пресечению детского насилия разбиваются о ведомственную ограниченность

В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.

14:19 19.04.2017 В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.

Авиаотряд спецназначения Росгвардии по РТ отметил 10-летие со дня формирования

Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке Конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

14:17 19.04.2017 Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке Конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Алексей Созинов: «Задача КГМУ – провести лучший в истории фестиваль»

По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.

14:14 19.04.2017 По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.

За победу в спортивном фестивале медицинских вузов РФ студенты получат по 10 тысяч рублей

Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.

14:05 19.04.2017 Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.

В фестивале «Науруз» примут участие театры России, Казахстана и Эстонии

Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.

14:00 19.04.2017 Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.

В Кремле заявили об иррациональности санкций против Пхеньяна

«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.

13:58 19.04.2017 «Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.

КГМУ построит спортзал на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Чуйкова

По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.

13:53 19.04.2017 По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.

В Казани представили флаг спортивного фестиваля медицинских вузов России

Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.

13:35 19.04.2017 Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.

На стройке в Казани погибла 54-летняя отделочница

Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.

13:32 19.04.2017 Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.

Юлия Самойлова после недопуска на «Евровидение» выступит в храме Христа Спасителя

«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.

13:17 19.04.2017 «Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.

В Казани пройдет спортивный фестиваль медицинских вузов России

Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.

13:11 19.04.2017 Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.

Более 90 стихийных свалок обнаружено в ходе рейда по территории Казанского региона ГЖД

Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.

13:06 19.04.2017 Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.

В Казани задержан подозреваемый в незаконном производстве медицинских изделий

Оперативники обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи.

12:56 19.04.2017 Оперативники обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи.

На должность командира полка ДПС Казани назначен Михаил Савин

Ранее должность командира полка ДПС Казани занимал Алексей Устюгов.

12:52 19.04.2017 Ранее должность командира полка ДПС Казани занимал Алексей Устюгов.

У пассажиров авиарейса в Казани обнаружена опасная лихорадка

Жителям Татарстана не стоит беспокоиться, угрозы эпидемии нет.

12:48 19.04.2017 Жителям Татарстана не стоит беспокоиться, угрозы эпидемии нет.

Рустам Минниханов прибыл в Иран с двухдневным рабочим визитом

В Тегеране Президент РТ примет участие в деловом форуме.

12:42 19.04.2017 В Тегеране Президент РТ примет участие в деловом форуме.

Метеорологи: снегопады дойдут до Казани к 3 часам дня

По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшие несколько часов и на трое суток вперед снегом и дождем будет охвачена вся РТ.

11:38 19.04.2017 По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшие несколько часов и на трое суток вперед снегом и дождем будет охвачена вся РТ.

Фото: В Зеленодольске в горящей бане пострадал мужчина

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

11:32 19.04.2017 Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Росприроднадзор по РТ: Массовый мор рыбы в Займище вызван природным фактором

Результаты исследований показали, что недостаток кислорода в воде связан с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища.

11:12 19.04.2017 Результаты исследований показали, что недостаток кислорода в воде связан с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища.

Подача газа после ЧП в Нижнекамском районе восстановлена

Около 9.20 трубопровод в деревне Кулмаксы была восстановлен.

10:56 19.04.2017 Около 9.20 трубопровод в деревне Кулмаксы была восстановлен.