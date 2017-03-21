В Кукморе состоится мероприятие, посвященное 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

19 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморе состоится мероприятие, посвященное 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

Уважаемые участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк» и ветераны подразделений особого риска, а также вдовы ликвидаторов техногенных катастроф!

26 апреля для вас проводится торжественное мероприятие, посвященное 31-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Сбор возле исполкома в 13 часов. Просим вас принять активное участие. 


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Красногорское поселение Татарстана - самое благоустроенное поселение России Названа новая дата конца света »

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
Опубликовано видео с ликвидированными под Владимиром боевиками
Во время операции по задержанию боевики оказали вооруженное сопротивление.
15:17 19.04.2017
Ильфир Якупов: «Фестиваль "Науруз" – это не коммерческий проект»
Билеты на показы международного театрального фестиваля тюркских народов в Казани поступили в продажу.
15:14 19.04.2017
Марат Ахметов заявил о необходимости усилить работу по кредитованию малого хозяйствования
По словам главы Минсельхозпрода РТ, необходимо оказать помощь заинтересованным лицам в оформлении документов.
15:03 19.04.2017
Губернатор Новосибирской области отменил решение о резком росте тарифов ЖКХ
По словам Городецкого, решение о резком скачке тарифов носило вынужденный характер и прошло проверку в ФАС и Минэнерго
14:51 19.04.2017
«Науруз» представит спектакль «Ричард III» в трактовке казахского театра
Молодежный театр «Дарига-ай» был создан в городе Семей решением акима Семипалатинска от 2 февраля 2001 года.
14:44 19.04.2017
В АО «Транснефть-Прикамье» проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии»
Конкурс проводится в целях повышения престижа рабочих профессий, способствует непрерывному профессиональному развитию работников.
14:43 19.04.2017
Фестиваль «Науруз» торжественно откроется в Казани на берегу озера Кабан
Показы стартуют спектаклем ТЮЗа Республики Саха (Якутия) «Камень счастья» на сцене казанского ТЮЗа.
14:38 19.04.2017
Красногорское поселение признано победителем конкурса самых благоустроенных поселений России
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла 14 апреля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.
14:34 19.04.2017
Мать утонувшей в челнинском бассейне девочки не может простить обвиняемых в смерти дочери
На следующем заседании суд выслушает последнее слово подсудимых и вынесет им приговор.
14:31 19.04.2017
Шайхразиев: Усилия по пресечению детского насилия разбиваются о ведомственную ограниченность
В Минкульте РТ прошло заседание республиканской конференции, посвященной усовершенствованию системы предупреждения детского насилия.
14:19 19.04.2017
Авиаотряд спецназначения Росгвардии по РТ отметил 10-летие со дня формирования
Отряд готовится к авиаобеспечению наземных сил правопорядка и безопасности на Кубке Конфедераций в 2017 году и Чемпионате мира по футболу в 2018 году.
14:17 19.04.2017
Алексей Созинов: «Задача КГМУ – провести лучший в истории фестиваль»
По словам ректора медицинского университета, в первую очередь важно провести мероприятие успешно с точки зрения организации.
14:14 19.04.2017
За победу в спортивном фестивале медицинских вузов РФ студенты получат по 10 тысяч рублей
Участие в финансировании мероприятия принимают Республика Татарстан, КГМУ и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.
14:05 19.04.2017
В фестивале «Науруз» примут участие театры России, Казахстана и Эстонии
Всего XIII Международный театральный фестиваль тюркских народов в июне соберет свыше 400 участников.
14:00 19.04.2017
В Кремле заявили об иррациональности санкций против Пхеньяна
«Россия никогда не была сторонницей санкционного диалога», – сказал Песков.
13:58 19.04.2017
КГМУ построит спортзал на перекрестке проспекта Амирхана и улицы Чуйкова
По словам ректора медицинского университета Алексея Созинова, сегодня спортивная база вуза оставляет желать лучшего.
13:53 19.04.2017
В Казани представили флаг спортивного фестиваля медицинских вузов России
Флаг впервые будет поднят на казанском финале фестиваля.
13:35 19.04.2017
На стройке в Казани погибла 54-летняя отделочница
Женщину накрыло железобетонными изделиями, обрушившимися в результате падения плиты с подъёмного крана.
13:32 19.04.2017
Юлия Самойлова после недопуска на «Евровидение» выступит в храме Христа Спасителя
«Это будет первый концерт Юлии Самойловой в Москве после окончательного решения о недопуске певицы на "Евровидение"», – отметили организаторы.
13:17 19.04.2017
В Казани пройдет спортивный фестиваль медицинских вузов России
Студенты 35 медицинских и фармацевтических вузов страны будут соревноваться в девяти видах спорта.
13:11 19.04.2017
Более 90 стихийных свалок обнаружено в ходе рейда по территории Казанского региона ГЖД
Скопление мусора в основном зафиксировано на территории садовых обществ и гаражных кооперативов.
13:06 19.04.2017
В Казани задержан подозреваемый в незаконном производстве медицинских изделий
Оперативники обнаружили и изъяли более 1000 единиц медицинских изделий, произведенных для продажи.
12:56 19.04.2017
На должность командира полка ДПС Казани назначен Михаил Савин
Ранее должность командира полка ДПС Казани занимал Алексей Устюгов.
12:52 19.04.2017
У пассажиров авиарейса в Казани обнаружена опасная лихорадка
Жителям Татарстана не стоит беспокоиться, угрозы эпидемии нет.
12:48 19.04.2017
Рустам Минниханов прибыл в Иран с двухдневным рабочим визитом
В Тегеране Президент РТ примет участие в деловом форуме.
12:42 19.04.2017
Метеорологи: снегопады дойдут до Казани к 3 часам дня
По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, в ближайшие несколько часов и на трое суток вперед снегом и дождем будет охвачена вся РТ.
11:38 19.04.2017
Фото: В Зеленодольске в горящей бане пострадал мужчина
Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
11:32 19.04.2017
Росприроднадзор по РТ: Массовый мор рыбы в Займище вызван природным фактором
Результаты исследований показали, что недостаток кислорода в воде связан с пониженным зимним подпорным уровнем Куйбышевского водохранилища.
11:12 19.04.2017
Подача газа после ЧП в Нижнекамском районе восстановлена
Около 9.20 трубопровод в деревне Кулмаксы была восстановлен.
10:56 19.04.2017
В Татарстане проходит декадник по профилактике природно-очаговых и сезонных заболеваний
Среди распространенных в РТ природно-очаговых инфекций – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит, туляремия и бешенство.
10:28 19.04.2017
Показать еще