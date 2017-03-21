Красногорское поселение Татарстана - самое благоустроенное поселение России

19 Апрель 2017 | новости

Награду главе поселения Валие Гиззатуллиной вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в Москве на заседании Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации, сообщает ИА «Татар-информ».

Красногорское поселение Мамадышского района РТ стало победителем всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России», который проводился Минстроем России.

«Вид наших городов и поселков в немалой степени определяет настроение людей, их ощущения от собственной жизни и работы, а также мнение о порядке и о власти. Места нашего проживания должны быть по-настоящему современными, безопасными и удобными», – сказала Валентина Матвиенко, напомнив, что в послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин особо выделил задачу благоустройства территорий, сохранения исторического облика городов и создания современной среды для жизни людей.

«Отрадно, что сегодня в целом ряде регионов создаются интерактивные порталы по таким направлениям, как коммунальное хозяйство, состояние дорог, обустройство придомовых территорий», - отметила она. Например, москвичи актуальные вопросы жизни города, включая благоустройство, обсуждают в рамках проекта «Активный гражданин». В Республике Татарстан и в Приморском крае успешно работают информационные порталы «Народный контроль».

По словам Михаила Меня в рамках решения задачи по благоустройству российских городов предстоит принять как краткосрочные, так и системные решения. Кроме того, добавил он, подготовлена целевая модель вовлечения граждан в процесс благоустройства придомовых территорий, при создании которой учтен опыт Республики Татарстан в этой сфере. Также Министерством разрабатывается проект федерального закона, который обяжет собственников зданий содержать дворы в надлежащем состоянии.