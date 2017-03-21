Проект «Городу это не к лицу»: сообщения продолжают поступать

19 Апрель 2017 | Проект "Городу это не к лицу" Печать

Проект «Городу это не к лицу»: сообщения продолжают поступать

Мусор рядом со зданием «РОСГОССТРАХ» по улице Почтовая.

Напоминаем, в рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан районная газета объявила проект «Городу это не к лицу». Для участия необходимо сфотографировать свалки, запущенные, неубранные места в районе и прислать их в редакцию. К концу года будут подведены итоги, а самых активных обозревателей ожидают подарки. Фотографии можно отправить на электронный адрес  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript или по  WhatsApp (ватсап) на номер 89655888688.


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