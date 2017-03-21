Кукмор – 24-ый город Татарстана

19 Апрель 2017 | Тема дня

На 27-м заседании Госсовета Республики Татарстан депутаты приняли законопрект “О преобразовании поселка городского типа Кукмор Кукморского района и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан”. Теперь поселок Кукмор официально стал 24-м городом Татарстана

Глава Кукморского муниципального района Сергей ДИМИТРИЕВ:

- Поздравляю кукморян с этим большим событием, который станет поворотным в истории района. Хочу вас поблагодарить за активное участие в голосовании, за то, что вы поддержали это предложение. Присвоение статуса города станет большим толчком в развитии района, верю, что наряду с развитием промышленности, это поможет привлечь сюда молодежь, обеспечить ее рабочими местами. Это изменение в Кукморе также возлагает на нас большую ответственность: наш труд, образ жизни, уровень культуры должны соответствовать статусу города. Когда многонациональный, усердный, работящий народ трудится едино, у нас есть большие надежды на завоевание новых высот.

Ания ФЕДОРОВА, Кукмор:

- Еще пять лет назад я и подумать не могла, что наш Кукмор станет таким, как сегодня. Новые дороги, дома, детские сады, парки отдыха... Поселок преображался на глазах. А теперь новое событие: наш Кукмор стал городом. Для сельского района это большой рывок вперед. Дай Бог, появится много новых рабочих мест, и никто не будет уезжать отсюда. И Кукмор будет расти и процветать.

Нурия ЗАРИПОВА, Кукмор:

- Я очень рада, что мои внуки будут городскими. Верю, что с изменением статуса Кукмора жизнь станет еще лучше. Наконец-то построят школу в районе Гафиатуллина. Появится больше возможностей для занятия творчеством, спортом. В городах, обычно, имеются профессиональные учебные заведения. Может, и у нас появятся.

Амир ХАКИМУЛЛИН:

- С одной стороны, присвоение статуса города – это приятно. Город есть город. Но с другой стороны, интересно, как это отразится на налогах? Хотя и предупреждали, что изменений не будет.

Рамиль БАРИЕВ, директор Кукморской средней школы №3:

- На мой взгляд, статус города позволит привлечь новых инвесторов, что повлечет за собой развитие промышленности, торговой и туристической индустрии. Намного улучшится социальная жизнь района. Надеюсь, что от изменения статуса, в первую очередь, выиграют местные жители. Очень тяжело оценить все плюсы и минусы нового статуса. Заранее угадать невозможно, но верю, что все будет хорошо.

Численность населения

1959 год – 7510

1970 год – 11247

1979 год – 13173

1989 год – 14731

2002 год – 16764

2003 год – 17300

2004 год – 16700

2005 год – 16505

2006 год – 16643

2007 год – 16828

2009 год - 16987

2010 год – 16918

2011 год – 16916

2012 год - 17067

2013 год – 17254

2014 год – 17428

2015 год – 17479

2016 год - 17694

В исторических справочниках 1607 года упоминается «Черемисская деревня Кукмара».

В 1741 году на землях татарской деревни Таишево (другие названия Малый Кукмор, Другой Кукмор, Другая Кукмора) возник медеплавильный завод. Поселение завода получило название «Завод Кукмор» или «Таишевский завод».

В 1851 году завод закрылся, поселение завода получило название «Село Кукмор». Село также имело неофициальное название «Русский Кукмор».

В 1923 году село Кукмор преобразовано в рабочий поселок Кукмор.

В 2005 году поселок Кукмор преобразован в поселок городского типа

17 апреля 2017 года наш Кукмор получил статус города.