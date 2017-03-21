В Кукморской средней школе № 3 началась акция “Весенняя неделя добра” (фото)

19 Апрель 2017 | новости Печать

В Кукморской средней школе № 3 началась акция “Весенняя неделя добра” (фото)

В Кукморской средней школе № 3 началась ежегодная акция “Весенняя неделя добра”. 

10Б класс посетил ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения. Рахимулла бабай прожил трудную, интересную жизнь, имеет много наград, является живым свидетелем истории нашего государства. Ребята с интересом слушали его, принесли гостинцы и сфотографировались на память.

Ученицы 10А класса Миляуша Бариева и 8а класса Софья Бардашова и Руфина Гимадиева посетили участника Великой Отечественной войны Ризу Галина. В 1В и 1Г классах провели беседу о Великой Отечественной войне, об участниках этой войны. Также учащиеся просмотрели небольшой видеоролик о войне, сообщила Наиля Шафигуллина.


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