В Кукморской средней школе № 3 началась акция “Весенняя неделя добра” (фото)

19 Апрель 2017 | новости

10Б класс посетил ветерана Великой Отечественной войны 1928 года рождения. Рахимулла бабай прожил трудную, интересную жизнь, имеет много наград, является живым свидетелем истории нашего государства. Ребята с интересом слушали его, принесли гостинцы и сфотографировались на память.

Ученицы 10А класса Миляуша Бариева и 8а класса Софья Бардашова и Руфина Гимадиева посетили участника Великой Отечественной войны Ризу Галина. В 1В и 1Г классах провели беседу о Великой Отечественной войне, об участниках этой войны. Также учащиеся просмотрели небольшой видеоролик о войне, сообщила Наиля Шафигуллина.