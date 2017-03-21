В Кукморе введено ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам

19 Апрель 2017 | новости

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, по автомобильным дорогам регионального значения Татарстана на период с 15 апреля по 14 мая введено временное ограничение движения транспортных средств. Весной в связи с переувлажнением основания дорожной одежды происходит резкое снижение прочности дорог. Дорожные конструкции в это время интенсивно теряют свою несущую способность. По результатам диагностики автодорог регионального значения предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства в весенний период установлены: одиночной оси – 6 тонн, двухосной тележке – 5 тонн и трехосной тележке – 4 тонны. Дорожные знаки будут установлены на границах республики и на пересечениях с федеральными дорогами.

Определены категории перевозок, на которые ограничения движения не распространяются. В частности, к ним относятся международные перевозки грузов; пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозка пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также транспортные средства грузоподъемностью до 16 т, перевозящие топливо.

Кроме того, ограничение не действует на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти.

Движение транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает допустимые нормы, возможна только на основании специального разрешения. Чтобы получить такое разрешение, необходима предварительная компенсация причиняемого транспортными средствами вреда.

Фото из Инстаграма