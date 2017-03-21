Гороскоп на 19 апреля: Тельцам захочется перестановки в доме, а Ракам поиграть в солдатики

18 Апрель 2017 | новости Печать

Гороскоп на 19 апреля: Тельцам захочется перестановки в доме, а Ракам поиграть в солдатики

Гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных.

ОВЕН

Весь день Овну будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Овну останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру. Перебор не приветствуется.

ТЕЛЕЦ

Тельцу непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Подобные инициативы Тельца могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

БЛИЗНЕЦЫ

Дела у Близнецов обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему у Близнецов проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов!

РАК

Рак может наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Рака не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом шансов мало.

Именинники 19 апреля:

 

• Георгий • Егор • Клавдий

 • Марк • Платон • Семен • Федора

ЛЕВ

День обещает щедро наполнить Льва позитивной, созидательной энергией. Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Лев вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Лев способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

ДЕВА

В целом энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что у Девы достигнет апогея ее избыточная реакция на мелочи. Из-за этого она рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

ВЕСЫ

Достаточно одного неловкого замечания, чтобы из глаз Весов начали сыпаться искры. Особенно если эти замечания будут касаться образа жизни и привычек. Весам легче пережить разгромную критику коллег по поводу их профессиональных качеств, чем невинную шутку о их взаимоотношениях в семье. Да и на замечания близких людей Весы тоже могут реагировать чересчур остро. Осторожнее. Эти ссоры могут закончиться трещиной в отношениях.

СКОРПИОН

Судьба готова предоставить Весам едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Весы не сумели бы изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Весам, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцу захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Стрелец все равно сделает по-своему. Сам же Стрелец при этом может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае на конфликт Стрелец не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

КОЗЕРОГ

Во всем, что касается денег и чувств, Козерог будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Козерога в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате, главное – чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

ВОДОЛЕЙ

Водолей легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Водолеи, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты. Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Водолей способен легко склонить на свою сторону.

РЫБЫ

Кто-то непременно попытается манипулировать Рыбами. При этом сделано это будет весьма изящно – Рыбы могут даже не заметить, как окажутся под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово «нет».

ampravda


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