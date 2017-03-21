Если вы найдете на этой картинке двух котов, то ваш IQ выше 120!

18 Апрель 2017 | новости

На этой картинке изображена семейная идиллия конца XIX века: мама, папа и их маленькая дочь собрались вечером в гостиной. Двое любимых питомцев семьи также решили провести вечер с хозяевами. Правда, эти котики очень любят прятаться. Сможете ли вы их найти, вот в чём вопрос! У вас есть ровно 5 секунд, чтобы справиться с этим заданием. Поехали!

Признаюсь честно, первого кота мне удалось найти за пару секунд, а вот второго пришлось хорошенько поискать…

Предлагаю еще раз взглянуть на картинку. Ну что, теперь удалось найти пушистых сорванцов?

Если нет, то смотрите ответ ниже.

Любимое место первого кота — рядом с хозяином дома. Котик очень любит греться у ног главы семейства, а тот, в свою очередь, использует животное вместо пуфика.

Второго, признаюсь, мне пришлось поискать подольше…

Обратите внимание на то, чем занимается мать на картинке. Правильно, она вышивает. Если присмотреться внимательнее, то видно, что вместо ткани на ее коленках лежит второй хвостатый питомец!

В мире чудес