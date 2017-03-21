Роспотребнадзор поддержал запрет возврата хлеба производителю

18 Апрель 2017 | новости

Роспотребнадзор поддержал инициативу о запрете возврата производителям продовольственных товаров, которые торговые сети не продали после истечения срока годности. Об этом сообщила журналистам во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, сообщает РИА Новости.

О поддержке запрета говорится в письме, которое направила Яровой глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Роспотребнадзор поддерживает необходимость разработки изменений в ФЗ № 381 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", предусматривающих запрет на возврат хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по истечении определенного срока годности", - цитирует информагентство письмо Поповой.

Также из него следует, что возврат непроданных продуктов на переработку несет риски, связанные с опасностью такой продукции для здоровья. В письме указывается, что при термической обработке продуктов во время вторичной переработки могут не разрушаться токсины и микотоксины, продуцируемые плесневыми грибами. При этом возращенные хлебо-булочные изделия обладают сниженными по сравнению со свежевыпеченным хлебом характеристиками качества и безопасности и могут содержать потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов, в том числе микротоксинов, потенциально небезопасные уровни метаболитов плесневых грибов и дрожжей, продукты разложения белка, окислительной порчи жира, говорится в письме.

Яровая выступила с предложением отменить возврат непроданного хлеба производителям в феврале 2017 года. По ее оценке, потери хлебопеков из-за выкупа своей продукции составляют 60 миллиардов рублей. При этом в минпромторге инициативу не поддерживают. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, если запрет на возврат будет введен, то торговые сети могут начать выпекать хлеб самостоятельно, что может привести к закрытию предприятий малого и среднего бизнеса.