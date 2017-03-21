В Кукморе приступили к весенне-полевым работам

В Республике

В Казани прокуратура отстранила от работ реставраторов без лицензии

Прокуратура Советского района Казани провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

19:28 18.04.2017 Прокуратура Советского района Казани провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.

Сибирские изображения драконов оказались независимыми от китайских

Изображения драконов на поясных пряжках из Июсского клада были созданы в рамках оригинальной традиции.

18:40 18.04.2017 Изображения драконов на поясных пряжках из Июсского клада были созданы в рамках оригинальной традиции.

В Нижнекамске на медиков скорой помощи напал пациент

Нетрезвый мужчина, к которому приехала скорая помощь, напал на врачей.

18:12 18.04.2017 Нетрезвый мужчина, к которому приехала скорая помощь, напал на врачей.

Татарстанские экологи ищут несанкционированные свалки с помощью вертолетов

Инспекция с воздуха проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

18:04 18.04.2017 Инспекция с воздуха проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника.

Пучков и Минниханов открыли в Иннополисе пожарно-спасательную часть

Пожарно-спасательная часть № 8 получила три единицы техники – две автоцистерны и одну автолестницу.

18:00 18.04.2017 Пожарно-спасательная часть № 8 получила три единицы техники – две автоцистерны и одну автолестницу.

Гонщик Тимерзянов стал почетным членом школьных картинг-клубов Бавлов и Уруссу

Известный российский гонщик посетил Бавлы и Уруссу, где наградил победителей конкурса рисунков и вручил подарки детям.

17:27 18.04.2017 Известный российский гонщик посетил Бавлы и Уруссу, где наградил победителей конкурса рисунков и вручил подарки детям.

В Казани пройдет Российский ресторанный фестиваль

15 лучших ресторанов Казани предложат гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене.

17:18 18.04.2017 15 лучших ресторанов Казани предложат гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене.

Минниханов обсудил с гендиректором «Вертолетов России» развитие санитарной авиации

На встрече глава холдинга и Президент РТ обсудили применение вертолета «Ансат» для санавиации.

17:15 18.04.2017 На встрече глава холдинга и Президент РТ обсудили применение вертолета «Ансат» для санавиации.

Глава МЧС РФ ознакомился с культурным наследием и работой пожарных в Свияжске

Владимир Пучков побывал на территории отдельного пожарного поста по охране острова-града Свияжск.

16:58 18.04.2017 Владимир Пучков побывал на территории отдельного пожарного поста по охране острова-града Свияжск.

Метеорологи: Половодье в Татарстане уже достигло максимума и идет на спад

По данным Гидрометцентра РТ, уже сейчас в республике вода повсеместно ниже опасных уровней.

16:32 18.04.2017 По данным Гидрометцентра РТ, уже сейчас в республике вода повсеместно ниже опасных уровней.

В России создан первый православный видеословарь жестового языка

Видеопособие для православных глухих создано на основе опыта девяти регионов, где уже существуют подобные общины верующих.

16:26 18.04.2017 Видеопособие для православных глухих создано на основе опыта девяти регионов, где уже существуют подобные общины верующих.

Глава МЧС РФ директору КВЗ: Подписываем контракт по Ансатам на 2017 год

Владимир Пучков ознакомился с работой Казанского вертолетного завода.

16:26 18.04.2017 Владимир Пучков ознакомился с работой Казанского вертолетного завода.

Сумка с горохом стала причиной переполоха на Южном вокзале в Казани

Как выяснилось, опаности для окружающих сумка не представляет.

16:14 18.04.2017 Как выяснилось, опаности для окружающих сумка не представляет.

Татарстан накроет дождем и мокрым снегом

Местами в республике образуется временный снежный покров.

16:00 18.04.2017 Местами в республике образуется временный снежный покров.

Певица Наиля Фатехова даст серию благотворительных концертов

На подмосковных концертах «Без бергэ» («Мы вместе») состоится премьера песни «Гимн Московской области» на слова Афиатуллы Кучушева.

15:39 18.04.2017 На подмосковных концертах «Без бергэ» («Мы вместе») состоится премьера песни «Гимн Московской области» на слова Афиатуллы Кучушева.

Члены президиума Совета РФ по стратегическому развитию обсудили приоритетные проекты

В заседании под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

15:18 18.04.2017 В заседании под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: На Южном автовокзале в Казани эвакуировали людей

Пассажиры говорят, что подозрение вызвала оставленная без присмотра сумка.

15:11 18.04.2017 Пассажиры говорят, что подозрение вызвала оставленная без присмотра сумка.

Фото: в Казани горит квартира на улице Гагарина

Пожарные увидели, что горят вещи на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже.

15:04 18.04.2017 Пожарные увидели, что горят вещи на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Предприниматели Казани арендовали на льготных условиях 46 муниципальных помещений

На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.

15:00 18.04.2017 На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.

Видео: Полиция Татарстана изъяла из бутлегерской сети 46 тонн фальсификата

В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.

14:43 18.04.2017 В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.

Глава МЧС РФ: Спасибо руководству Казаньоргсинтеза за плодотворную работу

Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.

14:19 18.04.2017 Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.

Тукаевская неделя началась в татарском ТЮЗе

В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.

14:05 18.04.2017 В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.

Жительницу Татарстана осудили за неуплату алиментов сыну

Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.

14:01 18.04.2017 Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.

В Буинском районе 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве прабабушки

По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.

13:58 18.04.2017 По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.

Экс-бренд-шеф московской сети Torro Grill открыл новый сезон в ресторане 8 Sky terrace&grill

Один из лучших поваров России Алексей Иванов разработал авторское меню для первого в Казани ресторана формата Sky terrace.

13:54 18.04.2017 Один из лучших поваров России Алексей Иванов разработал авторское меню для первого в Казани ресторана формата Sky terrace.

Самолет с казанскими туристами вылетел из Анталии

Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.

13:44 18.04.2017 Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.

В Казани проходит международный конкурс чтецов имени Г. Тукая

Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»

13:41 18.04.2017 Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»

Российская премьера кинодрамы с Катрин Денев состоится в Казани

В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.

13:31 18.04.2017 В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.