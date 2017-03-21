Первыми на поля вышли хлеборобы районного общества «Тукай». По словам руководителя хозяйства Рустама Мубаракшина, в настоящее время проведена подкормка озимых на 190 гектарах и многолетних трав на 150 гектарах.
В Кукморе приступили к весенне-полевым работам
18 Апрель 2017 | Сельское хозяйство Печать
На сегодняшний день проводится дополнительная подкормка озимых культур и многолетних трав.
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В Республике
В Казани прокуратура отстранила от работ реставраторов без лицензии
Прокуратура Советского района Казани провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.
19:28 18.04.2017
Прокуратура Советского района Казани провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия.
19:28 18.04.2017
Сибирские изображения драконов оказались независимыми от китайских
Изображения драконов на поясных пряжках из Июсского клада были созданы в рамках оригинальной традиции.
18:40 18.04.2017
Изображения драконов на поясных пряжках из Июсского клада были созданы в рамках оригинальной традиции.
18:40 18.04.2017
В Нижнекамске на медиков скорой помощи напал пациент
Нетрезвый мужчина, к которому приехала скорая помощь, напал на врачей.
18:12 18.04.2017
Нетрезвый мужчина, к которому приехала скорая помощь, напал на врачей.
18:12 18.04.2017
Татарстанские экологи ищут несанкционированные свалки с помощью вертолетов
Инспекция с воздуха проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
18:04 18.04.2017
Инспекция с воздуха проводится в рамках санитарно-экологического двухмесячника.
18:04 18.04.2017
Пучков и Минниханов открыли в Иннополисе пожарно-спасательную часть
Пожарно-спасательная часть № 8 получила три единицы техники – две автоцистерны и одну автолестницу.
18:00 18.04.2017
Пожарно-спасательная часть № 8 получила три единицы техники – две автоцистерны и одну автолестницу.
18:00 18.04.2017
Гонщик Тимерзянов стал почетным членом школьных картинг-клубов Бавлов и Уруссу
Известный российский гонщик посетил Бавлы и Уруссу, где наградил победителей конкурса рисунков и вручил подарки детям.
17:27 18.04.2017
Известный российский гонщик посетил Бавлы и Уруссу, где наградил победителей конкурса рисунков и вручил подарки детям.
17:27 18.04.2017
В Казани пройдет Российский ресторанный фестиваль
15 лучших ресторанов Казани предложат гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене.
17:18 18.04.2017
15 лучших ресторанов Казани предложат гостям дегустационные сеты из популярных или новых блюд по фиксированной цене.
17:18 18.04.2017
Минниханов обсудил с гендиректором «Вертолетов России» развитие санитарной авиации
На встрече глава холдинга и Президент РТ обсудили применение вертолета «Ансат» для санавиации.
17:15 18.04.2017
На встрече глава холдинга и Президент РТ обсудили применение вертолета «Ансат» для санавиации.
17:15 18.04.2017
Глава МЧС РФ ознакомился с культурным наследием и работой пожарных в Свияжске
Владимир Пучков побывал на территории отдельного пожарного поста по охране острова-града Свияжск.
16:58 18.04.2017
Владимир Пучков побывал на территории отдельного пожарного поста по охране острова-града Свияжск.
16:58 18.04.2017
Метеорологи: Половодье в Татарстане уже достигло максимума и идет на спад
По данным Гидрометцентра РТ, уже сейчас в республике вода повсеместно ниже опасных уровней.
16:32 18.04.2017
По данным Гидрометцентра РТ, уже сейчас в республике вода повсеместно ниже опасных уровней.
16:32 18.04.2017
В России создан первый православный видеословарь жестового языка
Видеопособие для православных глухих создано на основе опыта девяти регионов, где уже существуют подобные общины верующих.
16:26 18.04.2017
Видеопособие для православных глухих создано на основе опыта девяти регионов, где уже существуют подобные общины верующих.
16:26 18.04.2017
Глава МЧС РФ директору КВЗ: Подписываем контракт по Ансатам на 2017 год
Владимир Пучков ознакомился с работой Казанского вертолетного завода.
16:26 18.04.2017
Владимир Пучков ознакомился с работой Казанского вертолетного завода.
16:26 18.04.2017
Сумка с горохом стала причиной переполоха на Южном вокзале в Казани
Как выяснилось, опаности для окружающих сумка не представляет.
16:14 18.04.2017
Как выяснилось, опаности для окружающих сумка не представляет.
16:14 18.04.2017
Татарстан накроет дождем и мокрым снегом
Местами в республике образуется временный снежный покров.
16:00 18.04.2017
Местами в республике образуется временный снежный покров.
16:00 18.04.2017
Певица Наиля Фатехова даст серию благотворительных концертов
На подмосковных концертах «Без бергэ» («Мы вместе») состоится премьера песни «Гимн Московской области» на слова Афиатуллы Кучушева.
15:39 18.04.2017
На подмосковных концертах «Без бергэ» («Мы вместе») состоится премьера песни «Гимн Московской области» на слова Афиатуллы Кучушева.
15:39 18.04.2017
Члены президиума Совета РФ по стратегическому развитию обсудили приоритетные проекты
В заседании под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
15:18 18.04.2017
В заседании под председательством Премьер-министра России Дмитрия Медведева принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
15:18 18.04.2017
Фото: На Южном автовокзале в Казани эвакуировали людей
Пассажиры говорят, что подозрение вызвала оставленная без присмотра сумка.
15:11 18.04.2017
Пассажиры говорят, что подозрение вызвала оставленная без присмотра сумка.
15:11 18.04.2017
Фото: в Казани горит квартира на улице Гагарина
Пожарные увидели, что горят вещи на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже.
15:04 18.04.2017
Пожарные увидели, что горят вещи на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже.
15:04 18.04.2017
Предприниматели Казани арендовали на льготных условиях 46 муниципальных помещений
На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.
15:00 18.04.2017
На 11 площадках арендаторы уже работают, еще на 16 сейчас ведется ремонт.
15:00 18.04.2017
Видео: Полиция Татарстана изъяла из бутлегерской сети 46 тонн фальсификата
В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.
14:43 18.04.2017
В республике пресечена деятельность крупной сети производства суррогатного алкоголя.
14:43 18.04.2017
Глава МЧС РФ: Спасибо руководству Казаньоргсинтеза за плодотворную работу
Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.
14:19 18.04.2017
Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.
14:19 18.04.2017
Тукаевская неделя началась в татарском ТЮЗе
В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.
14:05 18.04.2017
В течение недели «кариевцы» покажут три спектакля на тему творчества Габдуллы Тукая.
14:05 18.04.2017
Жительницу Татарстана осудили за неуплату алиментов сыну
Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.
14:01 18.04.2017
Общая сумма задолженности составила 163 тысячи рублей.
14:01 18.04.2017
В Буинском районе 19-летний парень задержан по подозрению в убийстве прабабушки
По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.
13:58 18.04.2017
По версии следствия, смерть наступила в результате травмы головы, нанесенной предположительно топором.
13:58 18.04.2017
Экс-бренд-шеф московской сети Torro Grill открыл новый сезон в ресторане 8 Sky terrace&grill
Один из лучших поваров России Алексей Иванов разработал авторское меню для первого в Казани ресторана формата Sky terrace.
13:54 18.04.2017
Один из лучших поваров России Алексей Иванов разработал авторское меню для первого в Казани ресторана формата Sky terrace.
13:54 18.04.2017
Самолет с казанскими туристами вылетел из Анталии
Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.
13:44 18.04.2017
Борт должен прибыть в столицу Татарстана сегодня в 16.15.
13:44 18.04.2017
В Казани проходит международный конкурс чтецов имени Г. Тукая
Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»
13:41 18.04.2017
Конкурс посвящен 110-летию татарского театра и проводится под девизом: «Театр чист и величав!»
13:41 18.04.2017
Российская премьера кинодрамы с Катрин Денев состоится в Казани
В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.
13:31 18.04.2017
В кинотеатре «Мир» в ближайший уикенд стартуют Дни франкофонного кино.
13:31 18.04.2017
POZIS выступил площадкой для базовой кафедры КНИТУ-КАИ
Лучшие выпускники кафедры могут быть трудоустроены на POZIS.
13:26 18.04.2017
Лучшие выпускники кафедры могут быть трудоустроены на POZIS.
13:26 18.04.2017